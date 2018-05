Paladins - Verlässt Beta Anfang Mai, Belohnung für treue und neue Fans

Nach vielen Monaten in der Open Beta wird Paladins: Champions of the Realm am 8. Mai 2018 offiziell für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Wie die Hi-Rez Studios auf ihrem Blog bekannt geben, haben bisher mehr als 25 Millionen Spieler den Hero-Shooter ausprobiert. Auch nach dem Release wird Paladins Free2Play bleiben.

Auch Paladins gehört dazu: die besten Free2Play-Spiele

Als Dankeschön an die Community erhält jeder Spieler, der an der Beta teilgenommen hat und sich zwischen dem 8. und 31. Mai einloggt, 200 Kristalle im Wert von 4,99 Euro. Mit dieser Premiumwährung lassen sich beispielsweise Champions freischalten oder kosmetische Items kaufen. Alle neuen Spieler können die Belohnung ebenfalls abgreifen, wenn sie bis zum 8. Mai einen Account erstellen.

Plan für 2018 steht

In der Zeit vor dem offiziellen Launch hat noch jeder Beta-Spieler die Gelegenheit, seine Fähigkeiten mit den unterschiedlichen Helden zu verbessern. Bis zum 7. Mai sind alle verfügbaren Champions ohne zusätzliche Kosten spielbar. Livestreams und mehrere Gewinnspiele sollen den Veröffentlichungsmonat Mai komplementieren. Fans sollen die Social-Media-Kanäle im Auge behalten, dort möchte Hi-Rez alles Wissenswerte im Vorfeld ankündigen.

Ebenfalls interessant: Paladins-Entwickler behauptet, Blizzard hätte bei Brigitte abgekupfert

Die Entwickler wollen mit dem Startschuss der Version 1.0 keine übergreifenden Änderungen am Spielsystem mehr vornehmen, sondern sich vor allem auf das Feintuning und der Erstellung neuer Inhalte konzentrieren. So kündigen sie bereits an, dass man über das gesamte Jahr hinweg viele Events geplant hat und man regelmäßig mit neuen Champions, Spielmodi, Cinematic-Trailers und weiteren kosmetischen Items rechnen kann.

Quelle: Hi-Rez Studios