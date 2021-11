Diablo 2 ist 2021 immer noch ein fantastisches Action-Rollenspiel - mit oder ohne Remaster. Das belegt auch unser ausführlicher Test. Für deutlich mehr Kritik sorgen die Technik drumherum und Blizzards Release-Politik. Inhalte wie die erste Ladder-Season lassen noch auf sich warten und das Spiel wird immer noch von Server-Ausfällen und lästigen Warteschlangen geplagt, die bei Fans für Unverständnis und Frust sorgen:

Blizzard gelobt Besserung und stellt mit Patch 2.3 ein paar Änderungen in Aussicht, die direkt vom Wunschzettel der enttäuschten Spieler stammen. Aber reicht das für eine rosige Zukunft?

Diese Verbesserungen kommen mit Patch 2.3

Mehr Skill-Optionen für Maus und Tastatur

Fähigkeiten und Zauber setzt ihr aktuell über die linke und rechte Maustaste ein, sodass nur zwei parallel ausgerüstet sein können, wenn ihr nicht F1 bis F12 zum schnellen Durchrotieren bemüht. Ihr betätigt dann erst die jeweilige Funktionstaste, bevor ihr klicken und den Skill ausführen könnt. Anders läuft es beim Controller, wo ihr direkt und unkompliziert zwischen bis zu zwölf Fähigkeiten wechselt. Kein Wunder, dass sich das viele Maus-und-Tastatur-Spieler ebenso wünschen.

Ursprünglich sah Blizzard davon ab, um nicht zu weit vom Original abzuweichen. Angeregt durch das Spieler-Feedback, werdet ihr aber bald eine zusätzliche Leiste mit aktiven Fähigkeiten nutzen und dort bis zu 16 Skills zuweisen, sowie über Quick Cast direkt einsetzen dürfen. Ihr dürft selbst entscheiden, ob ihr das neue Feature einsetzen wollt.

Verbesserungen bei UI, Audio und Grafik

Das User Interface soll im Online-Modus zukünftig klarer kommunizieren. Ihr seht dann deutlicher, wenn Spieler stummgeschaltet sind oder ignoriert werden. Außerdem werden Charakterlevel und Erweiterungsart, sowie Battle.net-Real-IDs betroffener Freunde im Lobby-Bildschirm korrekt angezeigt und es wird besser ersichtlich, wenn ihr den Chat-Kanal wechselt.

Nutzt ihr einen Controller, hört ihr demnächst Audiohinweise, wenn ihr durch das Menü scrollt oder bei selbstauffüllenden Tränken am Charaktergurt. Wer mit einer Karte von Nvidia zockt, darf sich außerdem über DLSS freuen, das die Grafikqualität erhöhen soll, ohne Performance einzubüßen. Wie ihr noch mehr als dem Remaster rausholt, lest ihr im Technik-Check:

Spielerische Optimierungen

Bei PvP-Duellen oder auch in PvE-Gefechten seht ihr nun einen Verfehlt-Hinweis, wenn ein Angriff daneben geht und ihr die entsprechende Funktion aktiviert. Ihr könnt Werfen nun an eine Taste binden, auch wenn nichts zum Rumschmeißen tragt und auch Force Move per Tastenzuweisung nutzen, das den Charakter zum ausgewählten Punkt navigiert, ohne versehentlich Feinde anzugreifen.

Wie sich das Remaster insgesamt spielt und wo es noch Potenzial einbüßt, erfahrt ihr hier im Video:

Neuer Offline-Schwierigkeitsgrad für Konsolen-Spieler

Spielt ihr nicht auf dem PC, könnt ihr euch auf den Konsolen als Solist über einen härteren Schwierigkeitsgrad freuen. Wer auf entsprechenden Loot-Segen aus ist, darf dort dann den Härtegrad so einstellen, dass er für bis zu acht Spieler gedacht ist. Ihr wählt die knackigere Herausforderung unter den Spieleinstellungen an, indem ihr euch auf offline stellt und dann den Slider auf den gewünschten Wert schiebt.

Laut Blizzard erwartet uns der Release des Patches Anfang Dezember. Begleitet werden die Verbesserungen von zahlreichen Bug Fixes, die dann die Patch Notes noch weiter konkretisieren. Schon vorher, in den kommenden Wochen , startet der erste PTR (Public Test Realm) für Diablo 2 Resurrected. Wie üblich könnt ihr dort in einer Test-Umgebung Balance-Änderungen, behobene Bugs und weitere Anpassungen schon vorab ausprobieren.

Durch die massiven Probleme beim Remaster, wird auch die Online-Umgebung samt Datenbank eine wichtige Rolle spielen. Ist Blizzard hier mit dem Ergebnis und Zustand der Server zufrieden, wird es neue Details zur ersten Ladder-Season geben. Die Entwickler teilen bald auch noch mehr Informationen dazu mit euch, wie ihr am PTR teilnehmen könnt.

Unsere Experten-Einschätzung Elena Schulz

@Ellie_Libelle Mehr Skill-Optionen für Maus- und Tastatur-Nutzer sind eine wichtige und richtige Neuerung. Schon zur Beta sorgte bei vielen Spielern für Unverständnis, wie nah Blizzard zum Teil beim Original bleibt. Wieso bekommen Konsolenspieler ein Komfort-Feature, das heute für moderne Action-Rollenspiele selbstverständlich scheint und PC-Spieler gehen leer aus? Dass Blizzard hier auf die Fans hört ist ein gutes Zeichen und macht Hoffnung für weitere Verbesserungen dieser Art. Auch für Neuigkeiten zur Ladder war es höchste Zeit. Nachdem die groß für Resurrected angekündigt wurde, wurde es verdächtig still um die Seasons, die das Remaster eigentlich dringend zum langfristigen Überleben braucht. Diablo 2 wird deshalb schließlich auch über 20 Jahre später noch gespielt. Die meisten sind jetzt schon durch mit der Neuauflage und wollen dringend seltenen Items nachjagen und an ihren Build schrauben. Dass Patch 2.3 Diablo 2 Resurrected komplett umkrempelt und die Stimmung ins positive umschlagen lässt, braucht man allerdings nicht zu erwarten. Dafür sind die Server-Probleme durch den veralteten Code noch zu präsent und die Verbesserungen zu marginal. Hinzu kommt, dass Blizzard gerade insgesamt in einer Krise steckt. Die aktuellen Enthüllungen über CEO Bobby Kotick und seiner Rolle bei der toxischen Kultur im Unternehmen, schockieren Spieler und Branche gleichermaßen. Ob die vielen Rückschläge und Skandale nun für ein Umdenken sorgen, klären wir im Podcast:

Was haltet ihr vom Patch? Habt ihr euch andere oder mehr Verbesserungen von Update 2.3 erhofft oder seid ihr zufrieden damit, wie Diablo 2 Resurrected sich aktuell bei euch spielt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!