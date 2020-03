In Pathfinder 2 lasst ihr Gegner platzen und macht ihre Knochen zum Geschoss

Owlcat Games hat neue Informationen zum Lich in Pathfinder: Way of the Righteous veröffentlicht. Als untoter Nekromant könnt ihr Feinde in Waffen verwandeln und sogar wiederbelebte Bosse in eure Gruppe aufnehmen.