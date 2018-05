PC-Releases der Woche - Neuerscheinungen vom 14. bis 20. Mai

Okay, seien wir ehrlich, unsere Release-Liste in dieser Woche ist nun wirklich mehr als übersichtlich. Klar, wenn ihr euch die komplette Liste auf Steam anschaut, findet ihr noch drölf Zillionen weitere Spiele, die in dieser Woche herauskommen, doch wirklich herausstechen kann kaum eines davon.

In diesem Chaos aus No-Name-Releases drohen auch die drei Spiele, die wir für euch herausgepickt haben, einfach unterzugehen. Doch das wäre mehr als schade, denn alle drei sind auf ihre Art wirklich besonders.

Mein persönliches Highlight ist FAR: Lone Sails, das ich bereits auf der Gamescom 2017 anspielen konnte und prompt zu einem der besten Indies der Messe kürte. In dem stimmungsvollen Abenteuer manövriere ich ein Fahrzeug - eine Mischung aus Dampflok und Segelschiff - durch eine postapokalyptische Welt, kämpfe aber nicht etwa gegen Zombies, sondern vor allem gegen die Tücken der Technik. Wie gut FAR am Ende wirklich ist, wird unser Test zeigen, der bereits in Arbeit ist.

The Watchmaker ist mir ebenfalls auf der Gamescom in die Finger gekommen. Das klassische Action-Adventure hat einen interessanten Twist, denn euer größter Feind ist die Zeit selbst. Ihr spielt einen Uhrmacher in einer Welt, in der die Zeit verrückt spielt. Binnen Minuten altert er um Jahre. Um diesen Prozess aufzuhalten, müsst ihr ins innere eines gigantischen Uhrenturms vordringen. Auf Steam könnt ihr jetzt schon eine kostenlose Demo herunterladen.

Beim Adventure Forgotton Anne spare ich mir an dieser Stelle viele Worte und verweise euch an den Test des Kollegen Florian Zandt. Der war von Annes Abenteuer im Studio-Ghibli-Look sehr angetan.

Zum Test von Forgotton Anne

Last but not least erscheint auch Little Witch Academia: Chamber of Time am 15. Mai auf Steam, ist dort allerdings noch nicht im Shop geführt. Danke an Nobody606 für den Hinweis.

Falls wir einen wichtigen Release übersehen haben, schreibt uns bitte in die Kommentare.

Die wichtigsten Game-Releases vom 14. bis zum 20. Mai

Dienstag, 15. Mai

Forgotton Anne (PC, PS4, Xbox One)

Little Witch Academia: Chamber of Time (PC, PS4)

Donnerstag, 17. Mai

FAR: Lone Sails (PC)

The Watchmaker (PC)