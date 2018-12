Die deutsche Entwicklerszene kürte am 5. Dezember die besten Vertreter ihrer Zunft. Im Kölner Flora wurden die Gewinner in 18 Kategorien bekannt gegeben. Zu den am häufigsten ausgezeichneten Spielen gehören FAR: Lone Sails, Railway Empire und Hunt: Showdown mit jeweils zwei Preisen. FAR konnte sich dabei den Hauptsieg in der Kategorie »Bestes Deutsches Spiel« sichern, während Crytek die Jury vor allem mit seiner Technik überzeugte.

Bester Publisher wurde THQ Nordic, die in den letzten Monaten emsig ihr Portfolio erweiterten. Darunter etwa die Publisher-Rolle für Through the Darkest of Times, wofür der Entwickler Paintbucket Games den Preis für das »Beste Studio« erhielt. THQ Nordic hat aber auch bei Desperados 3 ihre Finger im Spiel und übernehmen den Vertrieb. Das von Mimimi Productions entwickelte Taktikspiel wird laut der Jury heiß erwartet und bekam daher den Auszeichnung »Most Wanted«.

Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands game, überreichte den Preis für das beste Studio. Painbucket Games darf sich aber nicht nur über den Titel freuen. Sie erhielten ein von game und der Kölnmesse gesponsortes Gamescom-Paket im Wert von 12.000 Euro. Damit können die beiden Entwickler von Through the Darkest of Times, Jörg Friedrich und Sebastian Schulz, mehr Werbemittel einsetzen, um ihr Spiel auf der nächsten Gamescom zu präsentieren.

Die nicht selten mit Entwicklerpreisen überhäuften Damen und Herren bei Daedalic Entertainment sind auch dieses Mal nicht leer ausgegangen. Für State of Mind schnappten sie sich den Preis für die »Beste Story«.

Alle Sieger findet ihr in der nachfolgenden Auflistung: