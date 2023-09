Die Pressewertungen zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sind so durchweg positiv wie selten

Jackie freut sich bestimmt über solch ein toll angenommenes Addon für seine Welt.

In wenigen Tagen erscheint die lang erwartete Erweiterung für Cyberpunk 2077, die dem bereits jetzt von uns und anderen Medien gefierten Update 2.0 die Krone aufsetzen soll. Wir sowie unsere Kollegen der GamePro zeigen uns beiderseits begeistert von dem Phantom Liberty, wie ihr zum Beispiel bei uns nachlesen könnt. Auch wenn wir noch minimal aufgrund von Bugs abwerten.

Und auch ein Blick zu anderen Redaktionen wiederholt letztendlich das Bild, denn an sich sind alle begeistert.

Ausgewählte Pressestimmen

Michael Higham ist für Gamespot voll des Lobes:

Phantom Liberty ist Cyberpunk 2077 in Topform. CD Project Red hat aus dem originalen Release die richtigen Lektionen gezogen und sich auf die Teile konzentriert, die am wichtigsten sind, um eine spannende und weitreichende Erfahrung zu schaffen, die exakt die richtige Länge hat. [...] Phantom Liberty macht das meiste aus den generalüberholten RPG-Systemen für den Kampf und hebt die intimen dialog-getriebenen Elemente auf die Spitze, um so unvergessliche Momente zu erschaffen.

Alex Donaldson schreibt für RPG Site:

Mit Cyberpunk 2077 und Phantom Liberty kombiniert ist das Resultat unbestreitbar: Das Spiel ist exzellent. Und Phantom Liberty ist eine der besten Erweiterungen aller Zeiten. Wäre Cyberpunk 2077 in diesem Zustand erschienen, wäre es wahrscheinlich ein Klassiker für die Ewigkeit geworden, doch die Verspätung sollte niemanden allzu lange davon abhalten, seine Stärken nun zu erleben.

Auf 4Players.de fällt das Urteil von Sören Wetterau nicht ganz so euphorisch aus, wie das der eben zitierten Kollegen, aber auch er ist letztendlich sehr angetan:

Zwar mag der DLC nicht ganz an die große Klasse der Witcher-Erweiterung Blood and Wine heranreichen (welches Addon kann das schon?), aber dennoch liefert CD Projekt Red hier auf ganzer Linie ab und sogar noch darüber hinaus. Denn es ist eben nicht nur eine weitere tolle Story (inklusive eines komplett neuen Endes für die Hauptkampagne!) mit Idris Elba als Starfaktor, sondern eine spielerische Erneuerung, die dem RPG wirklich guttut. Die Gefechte sind spaßiger, das Hacken umfangreicher, die Verfolgungsjagden ein wahnsinniger Chaosfaktor und darüber hinaus funktioniert auch endlich die Technik. Ein paar Mängel sind immer noch vorhanden, aber hey: Die kann man vielleicht dann beim Nachfolger anpacken, der ja bereits seit ein paar Monaten geplant wird.

Repräsentativ ausgewählte Wertungen

Die allermeisten Wertungen gelten für die PC-Fassung. Allerdings besteht beim Wertungsspektrum kein eklatanter Unterschied zwischen den drei Versionen. So gut wie alle Reviews bescheinigen Exzellenz. Phantom Liberty schneidet quasi immer mindestens im 80er-Bereich ab, wie ein Blick nach Metacritic verrät.

Der Metascore für die PC-Version liegt bei 89, die PS5-Variante schneidet minimal schlechter ab, 88 und die Xbox-Series X kommt glatt auf eine 90. Allerdings liegen derzeit, am 22. September, auch nur 11 Reviews vor. Bei den beiden anderen Plattformen ist es je das Vierfache.

Webseite Wertung GameSpot (PC) 100 Eurogamer Poland (PC) 100 Eurogamer Germany (Xbox-Series X) 100 Gamepressure (PC) 95 GamePro (PS5) 94 GameStar (PC) 93, Abwertung auf 90 DualShockers (PS5) 90 Hardcore Gamer (PS5) 90 PCGamesN (PC) 90 Screen Rant (PC) 90 GamesRadar+ (PC) 90 4Players.de (PC) 90 IGN (PC) 90 PCGamer (PC) 87 Game Informer (Xbox-Series X) 85 Destructoid (PC) 85 VGC (PC) 80 Quelle: metacritic.com

Ab wann können alle endlich Spielen? Ab dem 26. September ab 1 Uhr nachts können alle PC-Spieler loslegen. Die Konsolenversion für die Xbox-Series sowie die Playstation 5 läuft schon eine Stunde früher, also genau um Mitternacht, wie ihr hier detailliert nachlesen könnt.

