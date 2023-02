Der Frühling naht! Und passend dazu weht bei Prime Gaming im März 2023 wieder frischer Wind durch eure virtuelle Spiele-Bibliothek. Bei Amazons Abo-Service landen gleich sieben neue Spiele, die Prime-Kunden ohne Aufpreis behalten dürfen. Dazu natürlich wie immer Bonus-Items für League of Legends, Valorant und Co.

Wir stellen euch das Rollenspiel-Highlight der Aktion vor und erklären alles Wichtige, was sonst noch drin steckt.

Highlight bei Prime Gaming im März 2023

Baldur’s Gate

Wir rufen »Oldschool-Rollenspiel«, ihr ruft zurück: »Baldur’s Gate«! Wenige Spiele haben sich einen vergleichbaren Kultstatus erkämpft wie die RPG-Reihe im Universum von Dungeons & Dragons. Dabei waren Rollenspiele ziemlich tot, als Baldur’s Gate die Bühne betrat. In unserem großen Report erfahrt ihr, wie ein kleines kanadisches Team (ja, Bioware hat klein angefangen!) das Genre fast im Alleingang wiederbelebte.

Das Prime-Abo verschafft euch die Enhanced Edition von 2012, die deutlich besser aussieht als das Original. Aber natürlich dürft ihr von der Grafik nicht viel erwarten, darum geht’s ja auch nicht. Die Story, die Gruppenkämpfe und die Begleiter sind das Herzstück von Baldur’s Gate.

Das Spiel feiert 2023 seinen 25. Geburtstag und bekommt wohl auch endlich den lang ersehnten Nachfolger Baldur’s Gate 3 - das kommt aber nicht von Bioware, sondern von Larian Studios (Divinity: Original Sin 2). Fans der Klassiker dürfen sich auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten freuen.

Weitere Spiele im Prime-Abo

I am Fish

Book of Demons

Adios

Faraway 3: Arctic Escape

Peaky Blinders: Mastermind

City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition

So sichert ihr euch die Spiele: Wer ein Prime-Abo hat, meldet sich einfach auf der Webseite von Prime Gaming an und klickt auf den Aktivieren-Schalter beim jeweiligen Spiel. Ihr erhaltet dann einen Key für den jeweiligen Shop oder könnt das Spiel direkt in der App von Amazon Games herunterladen.

Weitere Gaming-Inhalte im März 2023

Wie üblich stecken wieder Bonus-Inhalte für mehrere Spiele im Paket. Darunter Genshin Impact, League of Legends, Valorant, Fall Guys, Madden NFL 23 und Dead by Daylight. Meistens handelt es sich um Skins oder XP-Boosts, die komplette Übersicht findet ihr auf der Aktionsseite bei Amazon.

Ist bei den Prime-Angeboten im März 2023 ein Spiel für euch dabei - oder sogar mehrere? Sammelt ihr einfach immer alles ein, was euch ohne Aufpreis angeboten wird oder pickt ihr euch nur solche Spiele raus, die euch richtig stark interessieren? Wir lesen gern in den Kommentaren von euch!