Bei PS Plus Essential bekommt ihr im März 2025 das beste BioWare-Spiel seit über 10 Jahren kostenlos

Im März 2025 erhaltet ihr mit PS Plus Essential ein großartiges Rollenspiel, das erst vor weniger als einem halben Jahr erschienen ist.

Bei PS Plus Essential bedeutet jeder Monat ein reges Kommen und Gehen. Auch im März 2025 könnt ihr euch wieder über einige Spiele-Highlights freuen, die ihr ohne Aufpreis spielen und in eurer Bibliothek sichern könnt. Alle wichtigen Informationen zu den neuen Titeln findet ihr hier.

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im März 2025 herunterladen? Bereits am 4. März ist es so weit. Dann könnt ihr die neuen Spiele ohne zusätzliche Kosten eurer Bibliothek hinzufügen. Zu lange warten solltet ihr aber nicht, denn voraussichtlich gibt es ab dem 1. April bereits neue Titel.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Erfahrungsgemäß schaltet Sony die Spiele gegen Mittag frei.

Highlight: Dragon Age: The Veilguard

19:31 Was kann das neue Bioware? - Dragon Age: The Veilguard im Test / Review

PS5

Genre: Rollenspiel

Release: Oktober 2024

Mit Dragon Age: The Veilguard haben die Entwicklerinnen und Entwickler von BioWare bewiesen, dass sie trotz des Anthem-Desasters und dem kontroversen Mass Effect: Andromeda weiterhin in der Lage sind, großartige Rollenspiele zu erschaffen.

Als Held Rook stellt ihr euch gegen zwei böse alte Götter, die sich nach Jahrhunderten aus der Dunkelheit befreit haben und nun die Welt vernichten wollen. Eure Siegchancen stehen schlecht, also sucht ihr euch eine Gruppe aus sieben Weggefährten zusammen, um die magische Welt von Tedas vor dem Untergang zu bewahren.

In unserem ausführlichen Test konnte Dragon Age: The Veilguard eine fantastische Wertung von 86 Punkten abstauben. Natürlich bleibt trotzdem nicht frei von Kritik. So finden wir, dass es in den Dialogen nur wenig Entscheidungsfreiheit gibt und Rook insgesamt viel zu festgefahren erscheint. Unser vollständiges Fazit findet ihr im Video weiter oben oder im eben erwähnten Test.

Die weiteren März-Titel bei PS Plus Essential

Das Highlight haut euch nicht aus den Latschen? Macht nichts, denn Sony fügt noch weitere Gratis-Titel hinzu, von denen euch bestimmt einer gefallen wird:

Sonic Colors: Ultimate

In dem rasanten Plattformer Sonic Colors werden die putzigen Wisps von dem bösartigen Supergenie Dr. Eggman für den Betrieb eines intergalaktischen Vergnügungspark versklavt. Ihr schlüpft in die Rolle des super schnellen Igels Sonic, um die gutmütigen Aliens zu befreien. Die Ultimate-Edition bringt euch neben einigen neuen Features überarbeitetes Gameplay und verbesserte Grafik. (Verfügbar für PS4)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Die Cowabunga Collection der legendären Teenage Mutant Ninja Turtles vereint 13 TMNT-Spiele aus den letzten 30 Jahren. Ihr könnt euch über die wichtigsten Titel von NES, SNES, Gameboy und Arcade freuen. Sogar der Fan-Favorit TMNT 4: Turtles in Time ist mit dabei. Und solltet ihr mal in einem Spiel nicht weiter kommen, kann euch die Collection mit hilfreichen Tipps und vorgefertigten Spielständen weiterhelfen. (Verfügbar für PS4 und PS5)

Welche Spiele fliegen aus PS Plus Essential raus?

Neue Spiele kommen, alte Spiele fliegen aus dem Abo raus. Ihr habt nur noch bis zum 3. März Zeit, um folgende Spiele bei PS Plus Essential herunterzuladen:

In unserem Test bezeichnen wir Dragon Age: The Veilguard als das beste BioWare-Spiel seit über zehn Jahren - und das nicht ohne Grund. Der Third-Person-Shooter Anthem von 2019 kam bei uns mit einer Wertung von 67 gar nicht gut davon. Mass Effect: Andromeda von 2017 erhielt bei uns zwar stolze 85 Punkte, schnitt damit aber marginal schlechter ab als das aktuelle Dragon Age.