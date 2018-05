Wie von Ubisoft versprochen, haben die Entwickler während der Pro League Finals von Rainbow Six: Siege die Operation Para Bellum ausführlich vorgestellt und veröffentlichten erstes Gameplay-Material zu den neuen Inhalten. In unserer Übersicht haben wir alles Wissenswerte zusammengetragen. Die Entwickler planen einen Release der neuen Operation am 5. Juni 2018.

Die neuen Operatoren mit High-Tech-Gadgets

Zwei neue Verteidiger schließen sich den Spezialeinheiten in Siege an. Alibi und Maestro kommen von der italienischen Antiterroreinheit Gruppo di Intervento Speciale (kurz G.I.S.) und haben sehr futuristische Hilfsmittel im Gepäck.

Alibi

Kann bis zu drei Geräte werfen, die ein unbewegliches Hologramm von ihr in der Standardausrüstung erzeugen.

Berührt ein Feind dieses Hologramm oder schießt es an, wird seine Position für einige wenige Sekunden dem Team angezeigt.

Das Hologramm kann zerstört werden, indem man die Basis mit irgendeiner Waffe angreift (besonders effektiv: die Shockdrohne von Twitch)

Auch IQ kann die Hologramme aufspüren und das Visier von Glaz kann die echte Alibi identifizieren

Primärwaffen: Mx4-Storm Maschinenpistole oder ACS12 Schrotflinte (vollautomatisch)

Sekundärwaffen: Bailiff 410 Revolver oder Keratos .357 Revolver

Maestro

Kann bis zu zwei Evil-Eye-Kameras platzieren

Diese sind kugelsicher und können durch Rauch sehen

Kameras sind verwundbar durch Explosivgeschosse und Sledges Hammer

Wenn Maestro die Kamera kontrolliert, kann er das kugelsichere Schild öffnen und mit Lasermunition auf Feinde schießen

Waffe verursacht 5 Schadenspunkte pro Treffer, hohe Kadenz und unendlich Munition

Kamerawaffe kann jedoch überhitzen und während des Feuermodus von gewöhnlichen Waffen zerstört werden

Primärwaffe: Alda LMG oder ACS12 Schrotflinte (vollautomatisch)

Sekundärwaffen: Bailiff 410 Revolver oder Keratos .357 Revolver

Kassenschlager Rainbox Six: Siege: Mega-Erfolg für »Games as a Service«, mittlerweile 30 Millionen Spieler

Die neue Karte

Operation Para Bellum bringt, wie für Siege üblich, eine schlicht betitelte Map. Villa würde sehr gut auch in Assassin's Creed 2 hineinpassen und bietet neben Weinkellern auch lange Flure, die mit ein wenig C4 oder Großkaliber-Geschossen neue Durchbrüche erhalten.

Anders als die ersten Artworks vermuten ließen, gibt es jedoch kaum Möglichkeiten, sich draußen in den Getreidefeldern zu duellieren. Ubisoft verspricht, »die bisher kompetitivste Map im Spiel« geschaffen zu haben und packt sie sofort in den Pro League Map-Pool. Eine Livestream-Aufzeichnung auf dem offiziellen Youtube-Kanal zeigt auch, ob die Profis mit der neuen Karte klargekommen sind.

Ebenfalls gesellt sich mit der neuen Operation das aus MOBA-Spielen bekannte Pick&Ban-System zu Siege dazu. In der Pro League und in Custom Games werden zum Match-Beginn vier Operator für die komplette Runde gesperrt.

Nachdem jedes Team seine Aufstellung bestimmt hat, wird sie allen Spielern enthüllt. Somit weiß jeder, welche Charaktere das gegnerische Team gewählt hat. Doch nach dieser Enthüllung darf noch einmal ein Operator ohne Wissen der Gegner ausgetauscht werden, bevor schließlich die Runde beginnt.

Quellen: Ubisoft, PCGamer