Via Twitter hat Ubisoft einen ersten Teaser für Y5S4 in Rainbow Six: Siege veröffentlicht. Die finale Season trägt demnach den Namen Operation Neon Dawn - und obwohl der Tweet kaum weitere Infos enthält, wissen wir schon eine Menge über die neue Season.

Wann findet der Reveal statt?

Die Gameplay-Enthüllung mit sämtlichen Details zu Operation Neon Dawn wird am Sonntag, den 8. November ab 17 Uhr im Rahmen des Six Major EU Grand Finals stattfinden, wie der Turnier-Kalender verrät. In der etwa 30-minütigen Präsentation dürfte Ubisoft wieder detaillierten Einblick in den neuen Operator, Gadgets, Balance-Änderungen, den Map-Rework und potenziell neue Features geben.

Was steckt in der neuen Season?

Zwar wurden noch keine konkreten Inhalte offiziell angekündigt, aus dem Fahrplan für Year 5 wissen wir allerdings schon grob, was uns in Operation Neon Dawn erwartet:

Neuer Operator: Es wird einen neuen Operator mit thailändischer Herkunft geben. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei um einen Verteidiger, da in Season 3 mit Sam Fisher ein neuer Angreifer veröffentlicht wurde.

Es wird einen neuen Operator mit thailändischer Herkunft geben. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei um einen Verteidiger, da in Season 3 mit Sam Fisher ein neuer Angreifer veröffentlicht wurde. Map-Rework: Ursprünglich war eine neue Version von Chalet geplant, die aber bereits letzte Season erschien. Naheliegend wäre also, dass diesmal das aufgeschobene Rework für die Skyscraper-Karte enthalten sein wird.

Ursprünglich war eine neue Version von Chalet geplant, die aber bereits letzte Season erschien. Naheliegend wäre also, dass diesmal das aufgeschobene Rework für die Skyscraper-Karte enthalten sein wird. Gameplay-Änderungen: Über die neuen Features und Änderungen ist noch nichts konkretes bekannt. Letzte Season wurden die neuen Zielvisiere, das umfangreiche Ping 2.0 und mehr eingeführt. Ubisoft veröffentlicht nur noch einen Operator pro Saison, um sich auf allgemeine Spielverbesserungen zu fokussieren.

Wann sind die neuen Inhalte spielbar?

Einen Release-Fahrplan hat Ubisoft noch nicht veröffentlicht, allerdings ist das Procedere bei den Seasons bisher immer recht ähnlich. Entsprechend rechnen wir mit einem Launch von Neon Dawn auf die Test-Server am Montag oder Dienstag nach dem Reveal. Geht man dann von den üblichen drei Wochen auf dem TTS aus, wäre ein finaler Release um den 1. Dezember 2020 denkbar.

Neuer Operator: Was verraten die Leaks?

Wie vor fast jeder Season, haben Dataminer bereits Infos über den kommenden Operator ausgegraben. Seit Oktober gibt es außerdem inoffizielles Gameplay auf Youtube. Diese Infos sind nicht verifiziert, genießt sie daher mit etwas Vorsicht.

Und falls ihr euch von der Season überraschen lassen wollt, lest bitte an dieser Stelle nicht mehr weiter! Laut mehrere übereinstimmender Quellen, hört die neue Verteidigerin auf den Namen Aruni. Hier sind die bisher geleakten Infos zu ihrem Kit:

Gadget: Aruni kann Lasergitter an Türen, Wänden und Luken anbringen. Das zerstört feindliche Gadgets, fügt eintretenden Angreifern 40 Schaden zu und verschwindet dann. Der Slogan »Can you take the heat?« und das Logo aus dem offiziellen Tweet deuten an, dass das Laser-Gadget tatsächlich in Season 4 erscheint.

Aruni kann Lasergitter an Türen, Wänden und Luken anbringen. Das zerstört feindliche Gadgets, fügt eintretenden Angreifern 40 Schaden zu und verschwindet dann. Der Slogan »Can you take the heat?« und das Logo aus dem offiziellen Tweet deuten an, dass das Laser-Gadget tatsächlich in Season 4 erscheint. Nahkampf-Angriff: Mit ihrem prosthetischen Arm schlägt Aruni große Öffnungen in zerstörbare Wände, die mit einem Einschussloch aus einer Shotgun vergleichbar sind. Barrikaden zerfallen bereits nach nur einem Treffer.

Mit ihrem prosthetischen Arm schlägt Aruni große Öffnungen in zerstörbare Wände, die mit einem Einschussloch aus einer Shotgun vergleichbar sind. Barrikaden zerfallen bereits nach nur einem Treffer. Ausrüstung: Aruni trägt als Primärwaffen entweder die P10 Roni von Mozzie oder die MK 14 EBR von Dokkaebi. Ihre Sekundärwaffe soll die PRB92 (Beretta) sein, dazu kommen Stacheldraht oder die kugelsichere Kamera.

Unklar ist bisher noch, ob wir in der neuen Season endlich den Tachanka-Rework sehen werden, auf den Fans seit vielen Monaten warten. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden und begleiten den Reveal der Season auf GameStar.de mit.

Wie es 2021 mit Siege weitergeht, verrät Ubisoft übrigens bereits in der Roadmap für Year 6!