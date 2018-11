Ubisoft hat im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts auch neue Zahlen für Rainbow Six: Siege bekanntgegeben. Demnach hat der taktische Multiplayer-Shooter mittlerweile die 40 Millionen registrierten Spieler geknackt.

Damit hat sich die Spielerzahl im Vergleich zum Mai letzten Jahres, wo sie bei 20 Millionen stand, verdoppelt. Im April diesen Jahres waren es dann über 30 Millionen Spieler. Jetzt sind noch einmal zehn Millionen dazugekommen. Die Ausrichtung auf das »Game as a Service«-Prinzip tut Rainbow sichtlich gut, wenn man auf dieses stetige Wachstum fast drei Jahre (1. Dezember 2015) nach dem ursprünglichen Release blickt.

Dabei waren laut Ubisoft diesen Monat zudem auch die aktiven Spieler zahlreicher als noch letztes Jahr. Das E-Sport Six Major in Paris haben außerdem ganze acht Millionen Zuschauer mitverfolgt. Bis einschließlich heute findet in Rainbow Six gerade ein Halloween-Event statt, bei dem ihr auf der Map-Variante Mad House mit bestimmten Operatoren kämpft. Natürlich sind auch wieder kosmetische Items mit dabei.

Eine andere Art von Horror stellte bis vor kurzem ein Glitch dar, der Spieler unsichtbar werden ließ. Ein Patch hat die unfreiwilligen Geister inzwischen aber wieder entfernt.