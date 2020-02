Gestern erschien das Update 1.15 für Call of Duty: Modern Warfare. In dem 10 GB großen Patch steckte unter anderem die überarbeitete 2vs2-Map Atrium. Allerdings scheint nach dem Download bei einigen Spielern ein Problem aufzutreten: Sie bekommen eine Rank-Reset-Warnung via Pop-Up.

Entwickler Infinity Ward meldet auf Twitter, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Spieler sollen "Weiter" klicken und sich im Multiplayer einloggen. Die Spieler-Stats und der Rang werden dabei nicht zurückgesetzt:

If you encounter a "Rank Reset" pop up after downloading today's update, please click "Continue" and hop into multiplayer. Your stats and rank will not reset.