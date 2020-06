Sowohl GTA Online als auch Red Dead Online haben kontinuierlich mit Cheatern und Hackern zu kämpfen. Rockstar Games hat nun zumindest im letzteren Titel Moddern eine Möglichkeit zum Trollen anderer Spieler genommen, die vor dem aktuellen politischen Hintergrund besonders brisant ausfällt.

Konkret geht es um das gezielte Spawnen von Mitgliedern des Ku-Klux-Clans, die das Spielerlebnis der Fans von Red Dead Redemption 2 beeinträchtigten. Auf Reddit berichteten Spieler davon, dass diese Übergriffe teils rassistisch motiviert waren und sie in Ingame- oder Voice-Chats persönlich angegriffen wurden.

So ließen Hacker mit der Hilfe von Mod-Menüs die NPCs auftauchen - die eigentlich nur in der Singleplayer-Kampagne von Red Dead Redemption 2 vorkommen - und diese Jagd auf andere Spieler des Multiplayer-Modus machen. Die schießwütigen NPCs eröffneten demnach das Feuer auf die User von Red Dead Online und schafften es aufgrund ihrer schieren Masse oft genug, ihre Opfer zu überrennen.

Dass Hacker vergleichbare Methoden nutzen, um zum Beispiel mit dem Spawnen großer Objekte wie Züge die Server zu überlasten, ist nichts Neues. Vor einigen Monaten ließen Modder etwa auch Skelette mit zwei Köpfen andere Spieler verprügeln.

Im Angesicht der aktuell angespannten politischen Lage, der BlackLivesMatter-Bewegung und den weltweiten Protesten gegen Rassismus, sorgten rassistische Hacker mit ihren KKK-NPCs für besonders großen Unmut in der Community von Red Dead Online.

I wouldn't normally share this, but we're seeing more & more posts about it on reddit & Discord



Will @RockstarGames ever do anything about modders abusing the "Rockstar Message" text in Red Dead Online & spawning klan npcs?



Give us crew/friend only sessions. Stop enabling this pic.twitter.com/WXsRihsrqV