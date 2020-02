Wer Dark Souls gespielt hat, wurde bereits zur Vorsicht vor Loot-Kisten erzogen. Spieler von Red Dead Online müssen aktuell ebenfalls Vorsicht walten lassen: Auf Reddit mehren sich Berichte von »unschuldigen« Rockstar-Fans die durch das Öffnen von Schatzkisten im Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 gebannt werden.

Schuld sind allem Anschein nach Hacker, die andere Spieler in die Falle locken. Dafür verwenden sie Mods, um Schatzkisten in der Spielwelt spawnen zu lassen, die andere Spieler öffnen - und daraufhin von Rockstar Games aus Red Dead Online geschmissen werden.

Warum werden Spieler gebannt?

Rockstar Games duldet zwar Mods für den Singleplayer von Red Dead Redemption 2, bei Red Dead Online droht jedoch der unmittelbare Bann. Der Entwickler des Wild-West-Abenteuers um Outlaw Arthur Morgan möchte nicht, dass sich Spieler unfaire Vorteile herbei-cheaten und/oder anderen Spielern ihre Multiplayer-Erfahrung vermiesen.

Dies scheint jedoch aktuell der Fall zu sein: Wie IGN berichtet, nutzen Hacker die Mod »Treasure Chest Spawner« um damit Schatzkisten in der Spielwelt von Red Dead Online erscheinen zu lassen. Werden diese gelootet, bekommt der Finder Gold auf sein Ingame-Konto gutgeschrieben.

Und hier kommen wir zum Knackpunkt an der Geschichte: Zum einen werden natürlich Cheater gebannt, die diese Mod benutzen. Allerdings werden auch Spieler Opfer eines Banns, wenn sie die Schatzkisten öffnen, obwohl sie die Mod selbst gar nicht verwenden.

Diesen unglücklichen Umstand nutzen Hacker aktuell aus, um unschuldige Spieler in die Falle zu locken: So haben Nutzer diese Mods beispielsweise in Gebieten mit hoher Spielerzahl Schatzkisten spawnen lassen und darauf gewartet, dass diese von anderen Online-Cowboys geöffnet werden - und dies zu deren Bann führt.

Vorsicht vor Schatzkisten in Red Dead Online!

Natürlich ist die Versuchung in Red Dead Online hoch, Schatzkisten zu öffnen, über die man in der Wildnis stolpert. Geld und Goldbarren zu verdienen kann in Red Dead Redemption 2 oft zum schwierigen und langwierigen Prozedere werden. Und in Schatzkisten winken meistens eine recht stattliche Summe beider Ingame-Währungen.

Was könnt ihr tun, um dem Bann zu entgehen? Spieler von Red Dead Online sollten jetzt jedoch darauf achten, keine Schatzkisten zu öffnen, zu denen sie keine entsprechende Schatzkarte geführt hat. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese von einem Hacker gespawnt wurde - und beim Öffnen des Loot-Containers ein Bann droht.

So haben sich beispielsweise schon mehrere Spieler an IGN gewendet, dass sie »unschuldigerweise in Red Dead Online gebannt« wurden, nachdem sie Schatzkisten geöffnet hatten, von denen sie vermuten, dass diese »von Hackern ins Spiel gebracht« wurden.

Was tun, wenn ihr gebannt wurdet? Aktuell hat sich Rockstar Games nicht zu dem Problem geäußert. Solltet ihr selbst davon betroffen sein, raten wir dazu, euch an den offiziellen Support zu wenden.