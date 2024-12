8 fantastische Rollenspiele für 30 Euro: Das neue Humble Bundle ist nach Baldur's Gate 3 genau das Richtige

Das Humble Bundle enthält nicht nur Klassiker der Oldschool-Rollenspiele, sondern hat auch den ein oder anderen aktuellen Titel mit dabei.

Ihr spart fast 300 Euro, wenn ihr beim aktuellen Humble Bundle zuschlagt. Gerade Fans von Baldur’s Gate 3 sollten hellhörig werden, die acht Titel inklusive einiger DLCs sind vermutlich genau euer Geschmack. Das Bundle fokussiert sich nämlich auf komplexe Rollenspiele – von aktuellen Ablegern bis hin zu absoluten Klassikern wird hier einiges geboten.

Der Preis: Für 28,59 Euro bekommt ihr das komplette Bundle und erhaltet Spiele im Wert von 328,68 Euro. Ihr könnt das Bundle aber auch um den Titel Warhammer 40,000: Rogue Trader verkleinern und die anderen Spiele und Erweiterungen für 13,77 Euro sichern.

Bundle gab’s bereits: Falls euch die Auswahl an Spielen bekannt vorkommt, liegt ihr ganz richtig: Das gleiche Bundle wurde bereits im August angeboten, jetzt ist es für kurze Zeit wieder für alle da, die es damals verpasst haben.

Zeitlich begrenzt: Das Bundle ist nur heute, dem 11. Dezember 2024 aktiv. Überlegt also nicht zu lange! Alle Titel werden dann auf Steam eingelöst.

Das steckt im Bundle

Warhammer 40,000: Rogue Trader - Das aktuellste und damit auch das teuerste Spiel im Bundle ist das erste CRPG im Warhammer-Universum und lässt euch in die Stiefel eines selbsterstellten Freibeuters schlüpfen. Am Rande des bekannten Imperiums stellt ihr euch Kultisten und anderen Gegnern in rundenbasierten Kämpfen. Mit Void Shadows ist im September noch ein starkes Addon erschienen, das ist jedoch im Humble Bundle nicht enthalten.

15:38 Warhammer 40k: Rogue Trader - Test-Video zum Rollenspiel-Epos

Pathfinder: Kingmaker – Das isometrische Rollenspiel orientiert sich deutlich an Genre-Größen wie Baldur’s Gate und Planescape, wir reisen aber nicht ausschließlich in unserer Kleingruppe herum: Im späteren Spielverlauf sind wir auch für die Verwaltung eines Königreichs verantwortlich. Im Bundle ist die Enhanced Plus Edition, sowie der Season Pass enthalten – drei DLCs sind also mit enthalten.

– Das isometrische Rollenspiel orientiert sich deutlich an Genre-Größen wie Baldur’s Gate und Planescape, wir reisen aber nicht ausschließlich in unserer Kleingruppe herum: Im späteren Spielverlauf sind wir auch für die Verwaltung eines Königreichs verantwortlich. Im Bundle ist die Enhanced Plus Edition, sowie der Season Pass enthalten – drei DLCs sind also mit enthalten. Pathfinder: Wrath of the Righteous – Der Nachfolger von Kingmaker legt noch eine Schippe Epik dazu und auch die Begleiter wachsen einem schnell ans Herz. Hier sind gleich zwei Season Passes und somit sechs umfangreiche Addons mit an Bord.

– Der Nachfolger von Kingmaker legt noch eine Schippe Epik dazu und auch die Begleiter wachsen einem schnell ans Herz. Hier sind gleich zwei Season Passes und somit sechs umfangreiche Addons mit an Bord. Baldur’s Gate – Der Klassiker schlechthin, was Oldschool-Rollenspiele betrifft. Grafisch vielleicht mittlerweile gewöhnungsbedürftig, hat die Geschichte bei der Schwertküste nicht an Magie verloren. Es sind alle DLCs mit dabei, auch die große Erweiterung Siege of Dragonspear.

– Der Klassiker schlechthin, was Oldschool-Rollenspiele betrifft. Grafisch vielleicht mittlerweile gewöhnungsbedürftig, hat die Geschichte bei der Schwertküste nicht an Magie verloren. Es sind alle DLCs mit dabei, auch die große Erweiterung Siege of Dragonspear. Baldur’s Gate 2 – Der direkte Nachfolger galt lange als das vermutlich beste Rollenspiel aller Zeiten, jetzt muss es wohl mit dem dritten Teil der Reihe konkurrieren. Im Angebot sind alle Erweiterungen mit enthalten, besonders Thron des Bhaal ist erwähnenswert. Immerhin ist das Addon so riesig, es könnte ein eigenes Spiel sein.

8:45 Die zehn besten Rollenspiele - Platz 4: Baldur's Gate 2 - »Dieses Spiel hat mir gezeigt, wie großartig Rollenspiele sind«

Neverwinter Nights – Die Welt von Dungeons&Dragons brachte mehr als nur Baldur’s Gate im Videospiel-Kosmos hervor, Neverwinter Nights ist da ein Beispiel. Erzählerisch muss es sich nicht vor den großen Brüdern verstecken, spielerisch fehlt jedoch etwas der Tiefgang. Im Bundle befinden sich alle sechs Erweiterungen.

– Die Welt von Dungeons&Dragons brachte mehr als nur Baldur’s Gate im Videospiel-Kosmos hervor, Neverwinter Nights ist da ein Beispiel. Erzählerisch muss es sich nicht vor den großen Brüdern verstecken, spielerisch fehlt jedoch etwas der Tiefgang. Im Bundle befinden sich alle sechs Erweiterungen. Icewind Dale – Wir bleiben in den Vergessenen Reichen, der Welt von Dungeons&Dragons. Hier ist die Geschichte aber deutlich stärker im Hintergrund, stattdessen werden die Kämpfe priorisiert. Der Umfang ist dadurch deutlich begrenzter, Spaß macht es aber dennoch.

– Wir bleiben in den Vergessenen Reichen, der Welt von Dungeons&Dragons. Hier ist die Geschichte aber deutlich stärker im Hintergrund, stattdessen werden die Kämpfe priorisiert. Der Umfang ist dadurch deutlich begrenzter, Spaß macht es aber dennoch. Planescape: Torment – Das wohl ungewöhnlichste Rollenspiel im Bundle bietet eine fantastische Story mit so viel Text, dass es sogar in dem Genre heraussticht. Zwar befinden wir uns auch hier im D&D-Universum, aber die Stadt der Tore Sigil birgt dank der unzähligen Portale in andere Welten abstruse Umgebungen.

– Das wohl ungewöhnlichste Rollenspiel im Bundle bietet eine fantastische Story mit so viel Text, dass es sogar in dem Genre heraussticht. Zwar befinden wir uns auch hier im D&D-Universum, aber die Sigil birgt dank der unzähligen Portale in andere Welten abstruse Umgebungen. Gutschein: 85 Prozent Rabatt auf Mythforce – Mit im Bundle enthalten sind nicht nur Spiele, sondern auch ein weiteres Angebot. Mythforce enthält zwar auch Dungeons und Burgen, ist aber kein Rollenspiel wie die anderen Titel dieser Liste. Die Mischung aus Roguelike und Ego-Shooter schickt euch im Koop in die Schlacht. Aktuell kostet Mythforce auf Steam 30 Euro, bei einem Rabatt vom 85 Prozent bleiben also etwas mehr als 4 Euro übrig.

Das ist aber nicht das einzige Humble Bundle, das aktuell euer Interesse wecken könnte: Pathfinder-Fans können sich gerade 72 Bücher sichern und dabei 800 Euro sparen. Mehr dazu im unten verlinkten Artikel:

Wenn ihr beim Bundle zuschnappt, unterstützt ihr direkt noch die Organisation Girls Make Games Scholarship Fund. Dabei sollen junge Frauen mit Interesse an Videospielentwicklung per Workshops, Sommercamps und Co. einen einfacheren Einstieg in die Branche erhalten. Ihr könnt beim Kauf des Bundles auch die Größe eurer Spende anpassen.