Neue Bilder aus der Open World von Exekiller wecken Fallout- + Blade-Runner-Gefühle

Seit dem Reveal von Exekiller im Herbst 2021 war es weitestgehend still um den überaus ambitionierten Mix aus Open World-Shooter und Cyberpunk-Rollenspiel.

Jetzt zeigt das kleine Indie-Studio von Paradark neue Screenshots auf Twitter und bei Discord, die bei genauerer Betrachtung nur so vor Details (und Stimmung) strotzen. Schaut euch hier die neuen Bilder an:

Exekiller - Screenshots ansehen

Was fällt auf den Bildern direkt auf?

Die Screenshots zeigen endlich die richtige Ingame-Grafik des Spiels. Dabei kommt die Unreal Engine 5 zum Einsatz und punktet hier direkt mit einer sehr atmosphärischen Lichtstimmung und einem hohen Detailgrad.

des Spiels. Dabei kommt die Unreal Engine 5 zum Einsatz und punktet hier direkt mit einer sehr atmosphärischen Lichtstimmung und einem hohen Detailgrad. Auffällig ist das Fehlen jeglicher HUD-Elemente und das ist von den Entwicklern auch volle Absicht: Man wolle so wenig Interface einbauen, wie möglich, heißt es. So dient zum Beispiel das Display am Revolver als immersive Munitionsanzeige.

und das ist von den Entwicklern auch volle Absicht: Man wolle so wenig Interface einbauen, wie möglich, heißt es. So dient zum Beispiel das Display am Revolver als immersive Munitionsanzeige. Die seltsamen Gegner auf dem Tankstellenbild sehen auffällig künstlich und sind tatsächlich gar keine Menschen: Es handelt sich hier um Winstons, sogenannte „Superior Robotic Assistants“, die eigentlich als Helfer für die Menschen entwickelt wurden und offenbar außer Kontrolle geraten sind.

auf dem Tankstellenbild sehen auffällig künstlich und sind tatsächlich gar keine Menschen: Es handelt sich hier um Winstons, sogenannte „Superior Robotic Assistants“, die eigentlich als Helfer für die Menschen entwickelt wurden und offenbar außer Kontrolle geraten sind. Unser Protagonist hast offenbar selbst einen Cyborg-Arm , wie man links in den Bildern gut erkennen kann. In Exekiller werden wir neue Fähigkeiten in Form von Software-Upgrades kaufen und unseren Charakter damit verbessern können.

, wie man links in den Bildern gut erkennen kann. In Exekiller werden wir neue Fähigkeiten in Form von Software-Upgrades kaufen und unseren Charakter damit verbessern können. Dass das Design generell einen starken Retro-Flair hat, ist kein Zufall: Ähnlich wie Blade Runner oder Fallout ist Exekiller in einer alternativen Zeitlinie angesiedelt, in der technologischer Fortschritt schon in den 60er Jahren unsere heutigen Möglichkeiten übertraf, bevor die Apokalypse die Endzeit einläutete.

Was wissen wir sonst über Exekiller?

Da Bilder (und vor allem Videos) bekanntlich mehr als tausend Worte sagen, könnt ihr euch im Konzept-Trailer zu Exekiller einen ersten Eindruck vom Setting und der Idee hinter dem Spiel machen:

1:37 Exekiller - Neuer Open-World-Shooter zeigt seine Cyberpunk-Welt

Das kleine Studio Paradark besteht aus nur zwei Entwicklern, die seit inzwischen über vier Jahren an dem Projekt arbeiten und Großes planen: Exekiller will ausgefeilte Story-Erzählung, Shooter und RPG-Elemente in einer postapokalyptischen Open World vereinen.

Dabei nehmen Spieler als Kopfgeldjäger die Spur von Outlaws auf und jagen ihre Ziele mit einem schwebenden Auto durch dystopische Metropolen oder die radioaktive Wildnis. In unserer exklusiven Vorschau zu Exekiller erfahrt ihr genauer, warum man den Titel im Auge behalten, aber auch mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten sollte.