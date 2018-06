Beim Entwickler Portalarium werden die Büros demnächst etwas leerer aussehen. Die Macher von Shroud of the Avatar kündigen an, dass einige Mitarbeiter das Team verlassen müssen, der Fokus auf eine rundere Spielerfahrung gelegt wird und neue Features erstmal hintenanstehen.

»Jetzt, wo wir unsere Kickstarter-Versprechen fast vollständig erfüllt haben, passen wir unsere Teamgröße an, um besser unseren aktuellen monatlichen Einnahmen zu entsprechen«, schreiben Chef-Entwickler Richard Garriot und Executive Producer Starr Long im offiziellen Forum. »Das gibt uns die Balance, die wir brauchen, um mit der Arbeit an Episode 2 zu beginnen und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir den Online-Service unterstützen können.« Gegenüber Gamesindustry.biz erklärte Portalarium, dass die Zahl der Entlassungen »relativ gering« sei

Bevor Episode zwei in Produktion geht, soll aber zuerst das bisherige Gameplay auf Vordermann gebracht werden. Das bedeutet Bug-Fixing, Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, ein überarbeitetes Quest-System, saubere Performance und weitere Anpassungen.

Stretch Goal Store kommt zurück

Fans dürfen aktiv an der Gestaltung der zweiten Episode mitwirken, indem der Stretch Goal Store zurückkehrt. Hier können Fans Ingame-Items kaufen und erhalten so eine Vote-Stimme für Features, die in der nächsten Episode umgesetzt werden. Mehr Informationen dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues stellt die erste Episode eines fünfteiligen Komplettpakets dar. Nach dem Ende der Kickstarter-Kampagne mit mehr als elf Millionen US-Dollar, haben die Entwickler nach eigenen Aussagen genug Geld eingenommen, um Episode eins fertigzustellen. Release-Termine für die folgenden Episoden fehlen bislang.

Richard Garriots Ultima-Nachfolger legte eine unsanfte Veröffentlichung hin und kann viele Fans im Moment nicht zufrieden stellen. Auch unser Test bemängelt die sperrige Genre-Mischung aus Einzelspieler-Rollenspiel, Koop-Spiel und MMO.

Quelle: Portalarium