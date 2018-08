Noch vor dem Gamescom-Trubel hat CI Games Sniper: Ghost Warrior Contracts für PC, Xbox One und PlayStation 4 angekündigt. Mit dem mittlerweile vierten Teil der Reihe will man 2019 die Schwächen des Vorgängers vergessen machen und entfernt sich vom Open-World-Ansatz. Stattdessen wandern die Zielfernrohre der Elitesoldaten in Contracts über sibirische Bergketten und Waldsteppen. Dank des namensgebenden Contract-Systems sollen Missionen einen hohen Wiederspielwert bieten.

Sniper: Ghost Warrior 3 war noch geplagt von Bugs und einer extrem einfältigen künstlichen Intelligenz. Im Interview gab der zuständige CEO auch zu, dass die Open World ein Fehler war und zu überambitioniert. Jetzt soll Sniper: Ghost Warrior Contracts alles besser machen. Das gesamte Spiel ist wieder auf einzelne Missionen ausgelegt, die aber weitläufig designt sind und zum Ausprobieren einladen sollen.

Missionen mit Primär-und Sekundärzielen

Im Singleplayer wird es pro Mission immer eine klar gekennzeichnete Hauptaufgabe geben - mit entsprechender Geldbelohnung. Darüber hinaus können Spieler verschiedene Zusatzziele angehen und so ihr Portemonnaie weiter füllen. Jede Mission lässt sich unendlich oft wiederholen, bis man auch wirklich alle Möglichkeiten entdeckt hat.

Hinzukommen sollen verkürzte Ladezeiten und eine stabilere Bildrate. Die Entwickler haben ihre Engine aktualisiert und wollen damit allen Spielern eine runde Erfahrung liefern.

Ein Multiplayer ist ebenso geplant, genaue Details nannten die Entwickler jedoch nicht. Ebenso bleibt das Release-Datum noch sehr vage. Irgendwann 2019 sollen die Scharfschützen in Sniper: Ghost Warrior Contracts losziehen.

