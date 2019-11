Spider-Man: A New Universe 2 mit Miles Morales kommt 2022 in die Kinos

Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft schwingt sich zurück auf die Leinwand. Neben Tom Hollands Rückkehr als Peter Parker in einem dritten Solo-Film des Marvel Cinematic Universe als Spider-Man gibt es bald auch ein Wiedersehen mit Miles Morales als Wandkrabbler im Jahr 2022.



Sony Pictures baut neben der Zusammenarbeit mit MCU ihr eigenes Spider-Verse aus. Dazu gehört auch eine Fortsetzung des Oscar-prämierten Animationshit Spider-Man: A New Universe, auch bekannt unter dem Originaltitel Spider-Man: Into the Spider-Verse. Jetzt steht fest: Spider-Man: A New Universe 2 startet am 8. April 2022 in die Kinos.

Animationshit mit Miles Morales und Spider-Gwen

Der von Kritikern gefeierte Animationsfilm Spider-Man: A New Universe der Regisseure Bob Persichetti, Peter Ramsey und Rodney Rothman handelt von dem aus den Comics bekannten Teenager Miles Morales als jungen Superhelden. Der kämpft gemeinsam mit Peter Parker und weiteren Helden aus verschiedenen Paralleluniversen gemeinsam gegen Bösewichte wie Kingpin oder den Grünen Kobold. Zu seinen Freunden und Mitstreitern gehören unter anderem auch Spider-Gwen, Spider-Man Noir und Spider-Ham.

Der Überraschungshit aus dem Jahr 2018 wurde mit einem Oscar und einem Golden Globe Award als bester Animationsfilm des Jahres ausgezeichnet. Neben einer Fortsetzung ist auch ein Spin-off mit Spider-Gwen geplant, neben weiteren Produktionen fürs Kino und TV.

Zunächst geht es nächstes Jahr im Spider-Verse mit dem Spin-off Morbius mit Jared Leto als Vampir weiter, gefolgt von Tom Hardys Rückkehr in Venom 2.

