Eigentlich ist Just Cause 4 sehr, sehr gnädig, wenn es um das Klettern geht. Hauptcharakter Rico katapultiert sich schnurstracks mit seinem Grappling Hook in die Höhe und erklimmt selbst die steilsten Bergketten. Steckt man den furchtlosen Actionhelden aber in einen Eisenkochtopf und zwingt ihn dazu, bewaffnet mit einer Spitzhacke, eine vertrackte Parkour-Strecke zu meistern, ja dann kommt wohl selbst Rico ins Schwitzen.

Kurz vor dem Release von Just Cause 4 wurde jetzt ein Easter Egg entdeckt, das genau den eben beschrieben Umständen entspricht und natürlich eine Hommage an Getting Over It with Bennett Foddy darstellt. Das Indiespiel brachte im letzten Jahr reihenweise Spieler zur Weißglut, weil sein Spielprinzip so bescheuert wie diabolisch war.

Just Cause will das Chaos: Damit gefährliche Experimente mehr Spaß machen, sterbt ihr nicht so schnell

Ein Mann, sein Topf und meine Wut

In Getting Over It with Bennett Foddy muss ein nackter Mann in einem Topf mit einem Vorschlaghammer einen Berg erklimmen, indem der Spieler den Hammer geschickt bewegt, um die zahlreichen Hindernisse zu überwinden. Nur ein kleiner Fehler und man verliert häufig den Großteil seines Fortschritts.

Die Macher von Just Cause 4 scheinen ebenfalls viel »Freude« an dieser manchmal doch qualvollen Erfahrung gehabt zu haben und integrierten ein Art Minispiel, das ganz ähnlich funktioniert. Im oben eingebunden Video seht ihr den genauen Standort des Easter Eggs. Bennett Foddy, der Entwickler und Erzähler hinter Getting Over It, gibt auch seine süffisanten Kommentare während des Geschicklichkeitsspiels in Just Cause 4 ab.

So hört der Spieler immer wieder scheinbar bedeutungsschwangere Zitate aus dem Spiel von ihm oder er merkt an, dass man sicherlich gerade nur das Easter Egg online anschaut, »wo jemand anderes es für dich entdeckt und aufgezeichnet hat wie ein Babyvogel, der gekautes Futter bekommt.« Okay, der Punkt geht an dich.

Just Cause 4 ist heute für PC, Xbox One und PlayStation 4 erschienen.

Just Cause 4 - Screenshots ansehen