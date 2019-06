Mark Hamill spoilert, wie Luke Skywalker in Star Wars 9 zurückkehrt

Dass Mark Hamill in Star Wars: Episode 9 auftritt, ist kein Geheimnis. Bereits vor einigen Monaten bestätigte Disney offiziell, dass Luke Skywalker und Leia Organa im kommenden Krieg-der-Sterne-Film von Regisseur J.J. Abrams eine Rolle spielen werden.

Und das, obwohl die Figur des Luke Skywalker in Episode 8 - Die letzten Jedi gestorben ist, während die Schauspielerin Carrie Fisher am 27. Dezember 2016 und damit noch vor dem Start der Dreharbeiten von Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers den Folgen eines Herzinfarkts erlag.

Die Geschichte von Leia Organa wird mithilfe nicht verwendeten Materials aus Episode 7 - Das Erwachen der Macht zu Ende erzählt. Unabhängig davon stellten sich Fans die Frage, in welcher Form Mark Hamill beim Abschluss der Skywalker-Saga auftreten wird.

Das Folgende hat der Schauspieler nun persönlich im Interview mit AP Entertainment verraten: Auf die Frage, ob es sich bei Episode 9 um seinen letzten Star-Wars-Film handelt, antwortete Mark Hamill wie folgt:

Damit bestätigt Mark Hamill, was Fans bereits seit geraumer Zeit vermuten: Wie schon Obi-Wan Kenobi, Meister Yoda, Anakin Skywalker und Qui-Gon Jinn wird auch Luke als Macht-Geist zurückkehren. Dabei wird er wahrscheinlich Rey (Daisy Ridley) den Weg zu weisen, damit sie Kylo Ren (Adam Driver) und die Erste Ordnung in die Knie zwingt.

Obwohl Mark Hamill dafür bekannt ist, Fans regelmäßig zu trollen und hinters Licht zu führen, macht diese Erklärung im Kontext des Krieg-der-Sterne-Universums Sinn. Dass Luke im Finale von Die letzten Jedi gar nicht gestorben ist und sich stattdessen auf »einen Planeten voller Nudisten« teleportiert hat - wie Mark Hamill persönlich spekulierte - wäre zwar eine Überraschung, aber dann doch ziemlich unwahrscheinlich.

HAMILL’S LAST HOPE: #MarkHamill (@HamillHimself) is hoping to retire from his Jedi job in @StarWars’ next installment #RiseOfSkywalker pic.twitter.com/Kvdb53Sw31