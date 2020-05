Möge die Macht zum 4. Mai 2020 mit euch sein: Um den offiziellen Star-Wars-Tag zu feiern, wurde das Krieg-der-Sterne-Angebot auf Disney+ aufgestockt. So zum Beispiel um Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers, der damit nur wenige Monate nach dem Kinostart schon zum Streaming zur Verfügung steht.

In der folgenden Übersicht klären wir euch über die neuen Star-Wars-Inhalte auf, über die sich Fans zum 4. Mai auf Disney+ freuen können:

Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers

Mit Episode 9 wurde am 19. Dezember 2020 die Skywalker-Saga in den Kinos zu Ende erzählt. Jetzt steht der zweite Krieg-der-Sterne-Film von Regisseur J.J. Abrams dank Disney+ erstmals zum Streaming in den Heimkinos zur Verfügung, bevor es erst 2022 auf der großen Leinwand weitergeht.

Der Aufstieg Skywalkers erfreut sich jedoch unter Kritikern wie Fans nicht der größten Beliebtheit: Die hohen Erwartungen vieler Zuschauer konnten mit Episode 9 nicht erfüllt werden und zahlreiche Fans kritisierten die kontroversen Entscheidungen, die J.J. Abrams - aber auch dessen Vorgänger Rian Johnson - für die Skywalker-Saga getroffen hatten.

Unabhängig davon ist mit dem Debüt von Episode 9 auf Disney+ erstmals die komplette Skywalker-Saga per Streaming abrufbar: Von Episode 4 - Eine neue Hoffnung über Episode 1 - Die dunkle Bedrohung bis Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers gibt es jetzt alle neun Hauptfilme auf Disney+.

The Clone Wars - Das Finale der letzten Staffel

Mit Staffel 7 Folge 12 »Sieg und Niederlage« wird die Animationsserie The Clone Wars und damit die Geschichte des Fan-Lieblings Ahsoka Tano sowie des Ex-Sith Darth Maul während der Klonkriege beendet.

Ein Wiedersehen mit beiden Charakteren gab es zwar schon in der bereits abgeschlossenen Folge-Serie Rebels, aufgrund der zwischenzeitlichen Einstellung von The Clone Wars klaffte jedoch eine Lücke innerhalb des neuen Krieg-der-Sterne-Kanons.

Während vorangegangene Episoden mit der Belagerung Mandalores, Mauls Inhaftierung und dem Ausruf der Order 66 das Ende der Klonkriege besiegelte, dreht sich die finale Clone-Wars-Episode um das Schicksal von Ahsoka Tano und Captain Rex. An dieser Stelle möchten wir natürlich nichts spoilern.

Disney Galerie: Star Wars The Mandalorian - Folge 1

Bei The Mandalorian handelt es sich um die erste Live-Action-Serie im Star-Wars-Universum. Staffel 1 um den Hauptdarsteller Pedro Pascal (Game of Thrones) als titelgebenden Kopfgeldjäger startete am 22. März 2020 in Deutschland und wurde am 1. Mai beendet.

Mit Staffel 2 von The Mandalorian wird es voraussichtlich erst im Oktober 2020 weitergehen. Um die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, veröffentlicht Disney auf dem hauseigenen Streamingdienst nun eine Dokumentation, die hinter die Kulissen von The Mandalorian blickt.

Disney Galerie: The Mandalorian wird über acht Folgen verfügen und dabei beispielsweise das aufwendige Drehverfahren, bei dem digitale Hintergründe am Set zum Einsatz kommen, beleuchten. Folge 1 steht bereits auf Disney+ zum Streaming bereit.

Star Wars Resistance: Staffel 1

Star Wars Resistance ist nach Clone Wars und Rebels die dritte Animationsserie, die offiziell den neuen Kanon des Krieg-der-Sterne-Universums erweitert. Die TV-Serie startete bereits 2018, mit Staffel 1 ist Resistance aber erst heute auf Disney+ verfügbar - zuvor liefen die Folgen in Deutschland auf Disney XD. Staffel 2 von Star Wars Resistance folgt am 15. Mai auf Disney+.

Die Handlung von Star Wars Resistance startet noch vor dem Kinofilm Episode 7 - Das Erwachen der Macht. Im Verlauf der Handlung gibt es jedoch Überschneidungen und Parallelen mit beziehungsweise zu Episode 8 - Die letzten Jedi und Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Pilot der Neuen Republik Kazuda Xiono, der von dem Widerstands-Piloten Poe Dameron gerettet wird und seitdem für General Leia Organa und Co. Spionage betreibt. Star Wars Resistance wurde mit Staffel 2 abgeschlossen und die Story der TV-Serie beendet.

Eine Übersicht zu den wichtigsten Infos des Streamingdienstes findet ihr in unserem Feature zu Disney+. Darin erfahrt ihr alles über das Programm, die Preise, Geräten und neuen Produktionen. Falls ihr euch fragt, wie viele Personen gleichzeitig einen Account benutzen können, haben wir ebenfalls die Antwort für euch.