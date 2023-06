Das Storyspiel Star Wars Eclipse erscheint wohl erst in einer weit, weit entfernten Galaxis

Star Wars Eclipse erscheint frühestens 2026.

Star Wars Eclipse ist das erste und bisher einzige Star-Wars-Spiel, das sich an die neue Ära der Hohen Republik herantraut, also Disneys 2020 enthüllte Epoche rund 200 Jahre vor den Ereignissen der Kinofilme. 2021 sorgte das Spiel mit einem ersten Cinematic Trailer voller exotischer Szenen dementsprechend für reichlich Wirbel, doch seitdem war es still um Quantic Dreams Storyspiel.

Und das hat wohl seine Gründe, behauptet Branchen-Insider Tom Henderson. Der fetzige Trailer soll nicht auf die falsche Fährte führen: Star Wars Eclipse ist noch lange nicht fertig, erscheint folglich erst in langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxis. Oder konkreter: 2026. Das deckt sich mit den Gerüchten, die schon vor über einem Jahr aufkamen.

2:49 Star Wars Eclipse - Storylastiges Action-Adventure in der High Republic-Ära angekündigt

Henderson bezieht sich dabei auf recht verlässliche anonyme Quellen, die auch Quantic Dreams Übernahme durch den chinesischen Tech-Konzern Netease sechs Monate vorher präzise vorhersagten. Dieselben Quellen konstatieren auch, dass Quantic Dreams große Probleme hat, Leute für offene Stellen zu rekrutieren, nachdem das Story seit Jahren harscher Kritik wegen toxischer Arbeitskultur, sexueller Belästigung, Crunch und Co. ausgesetzt hast:

Vorwürfe gegen Quantic Dreams

Entwickler Quantic Dream wird seit 2017 wiederholt vorgeworfen, ein toxisches Arbeitsumfeld zu fördern. Mehrere journalistische Publikationen berufen sich auf Aussagen ehemaliger Beschäftigter, die über eine problematische Arbeitsbelastung, Crunch-Kultur sowie sexistisches und rassistisches Verhalten klagen. Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit, der sich bis ins Jahr 2021 zog - die Details zum Prozess und den Vorwürfen könnt ihr bei GamePro nachlesen. Wir haben zum Thema einen umfangreichen Plus-Report über den Umgang mit toxischen Studios veröffentlicht.

Sollten diese Personalprobleme weiterhin bestehen bleiben, dann könnte - so Henderson - der Release von Star Wars Eclipse sogar noch weiter in die Zukunft wandern. Falls ihr bis dahin Bock auf die Hohe Republik habt, dann legen wir euch Star Wars Jedi: Survivor ans Herz, dort wird die Ära ebenfalls ausführlich thematisiert.