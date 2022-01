Die Effekte und das CGI der Star Wars-Prequels sind nicht perfekt gealtert. Deswegen haben zwei YouTuber sich an einem Experiment versucht: Wie sieht ein modernes Remake der Schlacht von Naboo aus Episode 1 - Die dunkle Bedrohung in der Unreal Engine 5 aus.

Die faszinierende Antwort: Gleichzeitig besser und schlechter. Doch werft am besten einfach mal selbst einen Blick in das Video von Cinematic Captures:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Der eigentliche Videoclip ist nur circa 30 Sekunden lang. Die Aufnahme zeigt den Beginn der Schlacht von Naboo - genau genommen das Ablenkungsmanöver der Gungans. Von der Hauptstadt Theed entfernt zog ein Großteil der Truppen der Handelsföderation gegen die Einheimischen Naboos ins Gefecht, um Königin Amidala und den Jedi-Rittern Qui-Gonn Jinn und Obi-Wann Kenobi Zeit zu verschaffen.

Das Video zeigt das (erfolglose) Bombardement der Gungans durch die Panzer der Kampfdroiden und daraufhin die Aktivierung ihrer Fußsoldaten. Mehr Szenen gibt es leider nicht, nichtsdestotrotz handelt es sich um ein recht beeindruckendes Ergebnis: Laut eigener Aussage von Cinematic Captures wollte man lediglich überprüfen, wie zwei Hobbyprogrammierer auf ihren Heimrechnern die Schlacht von Naboo nachbauen könnten.

Was das UE-Remake besser macht: Die Texturen der Panzer und Droiden wirken detaillierter und besser aufgelöst. Das verleiht den Objekten einen insgesamt realistischeren Look - viele User in den Kommentaren fühlen sich beispielsweise an die ohnehin schon hohe Grafikqualität von Star Wars: Battlefront 2 erinnert.

Was das UE-Remake schlechter macht: Allerdings gibt es auch konstruktive Kritik. So wirkt die Szene etwas überbeleuchtet und teilweise sogar steril. Die Umgebung selbst stammt im Gegensatz zum Original ebenfalls aus dem Computer, weswegen das Gras sehr statisch rüberkommt. Dass keine echten Hintergründe für das Remake verwendet wurden, lässt natürlich das gesamte Video sehr viel unechter wirken.

Unabhängig davon ein allemal beeindruckendes Ergebnis, welches die zwei Verantwortlichen hinter Cinematic Captures zusammengeschustert haben. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr übrigens sehr viel mehr Star Wars-Projekte, teilweise sogar Kurzfilme mit einer richtigen Geschichte. Und dann gibt es ja auch noch die geplante Kotor-Serie inklusive Kurzfilme von einem anderen YouTuber.

Apropos Kotor und Remakes: Zu dem legendären Star Wars-Rollenspiel Knights of the Old Republic entsteht aktuell ein offizielles Remake. Was bisher dazu bekannt ist und was für Erwartungen wir an das Projekt haben, entnehmt ihr dem folgenden Video:

Was passiert aktuell bei Star Wars?

Momentan konzentrieren sich Disney und Lucasfilm vor allem auf neue TV-Serien, die sich im Krieg der Sterne-Universum abspielen. Die aktuellste davon ist natürlich The Book of Boba Fett, zu der es wöchentlich jeweils eine neue Episode auf Disney Plus gibt. Einen Überblick über alle weiteren geplanten Star Wars-Serien bekommt ihr hier:

67 6 Star Wars Alle neuen Serien, die auf Disney+ starten

Ansonsten haben wir auch alle alle neuen Star Wars-Filme und -Videospiele für euch zusammengefasst. Falls euch außerdem nach den neuen Folgen The Book of Boba Fett interessiert, wie die Tusken-Räuber unter ihren Masken aussehen, haben wir ebenfalls eine Antwort für euch parat.

Was haltet ihr von der Schlacht von Naboo aus Episode 1 - Die dunkle Bedrohung in Unreal Engine 5? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!