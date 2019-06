Wäre der alte Ben Kenobi Videospieler, würde er Star-Wars-Fans wahrscheinlich Jedi: Fallen Order empfehlen. Denn im Gegensatz zu vorangegangenen Games aus dem Krieg-der-Sterne-Universum - wie zum Beispiel Jedi Outcast oder Jedi Academy - kann Protagonist Cal Kestis nur auf die Macht und sein Lichtschwert als Waffen zurückgreifen. Blaster, Bogenwerfer oder ähnliche Schusswaffen stehen uns im Spiel nicht zur Verfügung - gab es ja in The Force Unleashed beispielsweise auch nicht.

Und das, obwohl Star Wars Jedi: Fallen Order beim Titanfall-Entwickler Respawn Entertainment entsteht. Laut dem Lead Technical Designer Brandon Kelch gibt es dafür aber einen guten Grund. Er verrät uns im Interview, dass das Team hinter dem Titel sich primär aus Leuten zusammensetzt, die vor allem an God of War gearbeitet haben - und nicht Titanfall:

"Nein, ich glaube nicht, dass es [so etwas wie eine versteckte Schusswaffe] gibt. Du kannst immerhin Blasterschüsse zurück an den Absender schicken. Das Star-Wars-Team bei Respawn wurde von Grund auf neu aufgebaut. Stig Asmussen war der Game Director für God of War 3, ich habe ebenfalls an God of War gearbeitet, wie so viele von uns. Einige Einflüsse davon merkt man dem Spiel auf jeden Fall an.



Wir wussten von Anfang an, dass wir ein Action-Adventure mit Third-Person-Perspektive und Nahkämpfen machen wollen. Das war das Spiel, dass wir spielen wollten - oder besser, das wir entwickeln und spielen wollten. Der Fokus lag auf dem Lichtschwert und den Machtfähigkeiten. Die Macht ist so etwas wie deine Angriffsoption auf Entfernung, um weit entfernte Ziele auszuschalten.



Wir haben Entwickler von Titanfall, die zum Star-Wars-Team gestoßen sind. In der Demo sieht man ja, wie der Held an Wänden läuft - das ist so etwas wie Respawn-Fingerabdruck: Wir haben die Wallruns drin!"