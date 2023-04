Preload von Star Wars Jedi: Survivor startet bald, genaue Uhrzeit jetzt bekannt

Jedi Survivor landet schon heute im Preload, allerdings nur für den PC.

Am 26. April erscheint mit Jedi: Survivor der zweite Teil der Geschichte um den jungen Jedi Cal Cestis. Wer dem Imperium einen Schritt voraus sein möchte und gleich zum Release loslegen will, kann das Spiel schon heute herunterladen. Wir fassen alles zu den Startzeiten des Preloads und verfügbaren Plattformen zusammen.

Wann startet der Preload?

PC-Spieler dürfen Jedi: Survivor ab dem heutigen 25. April um 17:00 Uhr herunterladen. Voraussetzung ist, dass ihr das Spiel vorbestellt habt, ob auf Steam oder in der EA App spielt aber keine Rolle.

Konsolenspieler müssen sich ein wenig länger gedulden: Für Xbox und Playstation startet der Preload erst am 26. April um 6:00 Uhr morgens.

Wie viel muss ich herunterladen?

Das Spiel vorab herunterzuladen, lohnt sich wahrscheinlich für die Meisten von euch. Denn sowohl auf den Konsolen als auch auf dem PC beträgt die Downloadgröße etwa 120 Gigabyte. Stellt außerdem sicher, dass ihr genug Speicherplatz habt, denn auf der Festplatte belegt das Spiel etwa 155 Gigabyte. Die vollständigen Systemanforderungen haben wir in einem eigenen Artikel zusammengefasst.

Ab wann kann ich spielen?

Star Wars Jedi: Survivor erscheint hierzulande am 28. April um 6:00 Uhr morgens. Alle weiteren Infos zum Release findet ihr in unserer großen Übersicht zum Spiel.

Was gibt es noch zu Jedi: Survivor zu wissen?

Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte von Kal Cestis weitergeht, dann seht euch am besten den Story-Trailer zu Jedi: Survivor an, der euch einen guten Ausblick gibt:

1:45 Star Wars: Jedi Survivor verrät, wie es fünf Jahre nach Fallen Order weiter geht

Der Jedi wird im Nachfolger weiter vom Imperium gejagt, allerdings spielt Survivor fünf Jahre nach Fallen Order. Cal ist inzwischen deutlich erfahrenerer im Umgang mit Lichtschwert und Macht geworden. Auch am Gameplay wird sich einiges ändern. So können wir nun etwa auch zwei Lichtschwerter oder ein Crossguard-Schwert führen, Blaster benutzen und mit Fahrzeugen und Reittieren Planeten erkunden.

Habt ihr Jedi: Survivor vorbestellt und werdet den Preload nutzen? Oder bestellt ihr grundsätzlich keine Spiele mehr vor und wartet lieber auf die ersten Tests? Was erhofft ihr euch von der Fortsetzung des Jedi-Abenteuers, und auf welches neue Feature freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!