Star-Wars-Fans trauern: Sprecher von Kultcharakter ist verstorben

Atton Rand könnte als die Jedi-Version von Han Solo bezeichnet werden. Bildquelle links: Fox

Wie am Wochenende unter anderem das amerikanische Entertainment-Portal AV Club berichtete, ist der Schauspieler Nicky Katt mit nur 54 Jahren verstorben. Hintergründe zur Todesursache sind bisher nicht bekannt.

Geboren wurde Katt 1970 im US-Bundesstaat South Dakota. In seiner Karriere spielte der Amerikaner in diversen Filmen und Serien mit. Der GameStar-Community dürfte er vermutlich aber vor allem als gerissener Pilot Atton Rand in Star Wars: Knights of the Old Republic - The Sith Lords bekannt sein.

Mehr als Star Wars

Nicky Katt verkörperte in seiner Schauspielkarriere zahlreiche Film- uns Serien-Charaktere, allen voran Fieslinge und Nebenrollen. Am bekanntesten dürfte er für seine Darstellung als unkonventioneller Geologie-Lehrer Harry Senate in der Drama-Serie Boston Public (2000 - 2004) sein.

In dem Action-Thriller Risiko - Der schnellste Weg zum Reichtum (2000) stand er außerdem an einer Seite mit Stars wie Vin Diesel (The Fast and the Furious), Ben Affleck (Pearl Harbor) und Giovanni Ribisi (Sneaky Pete). Auch seine Rolle als No-Vacancy-Gitarrist Razor in dem Comedy-Klassiker School of Rock (2003) mit Jack Black dürfte vielen von euch im Gedächtnis geblieben sein.

In den letzten Jahren ist allerdings etwas ruhig um den Schauspieler geworden und er war nur noch vereinzelt in neuen Filmen und Serien zu sehen.

0:57 Star Wars: KotOR 2 - The Sith Lords - Der Port des klassischen RPGs kommt auf die Switch.

Autoplay

Gerissener Pilot oder Jedi-Assassine?

Vorsicht! Die folgenden beiden Absätze enthalten Spoiler zur Geschichte von Star Wars: Knights of the Republic 2.

Wer ist Atton Rand? Der freche, zynische Pilot erinnert auf den ersten Blick an den bekannten Schmuggler Han Solo und tritt vor allem als Begleiter eures Spielcharakters auf. Doch nach einiger Zeit wird klar, dass seiner Persönlichkeit eine dunkle Vergangenheit zugrunde liegt. Früher war er nämlich der dunklen Seite der Macht verfallen und verrichtete sein Tagewerk als blutrünstiger Jedi-Assassine.

Inzwischen bereut Atton seine Taten und kann mit der richtigen Beeinflussung im Laufe des Spiels sogar zu einem Jedi ausgebildet werden. Eine Besonderheit ist seine Fähigkeit, die Gedankenlesekräfte der Jedi durch eine Mauer aus Emotionen abzuwehren. Das macht ihn im Kampf gegen die Macht zu einem besonders gefährlichen und unberechenbaren Gegner.

Seit einigen Jahren wird bei Saber Interactive an einem Remake zum ersten Star Wars: Knights of the Old Republic gearbeitet. Während es in den vergangenen Monaten immer wieder Hinweise gab, dass die Entwicklung massiv ins Stocken geraten oder gar beendet worden sein könnte, wurde nun von höchster Stelle Entwarnung gegeben. Weitere Infos dazu findet ihr in der Box oben.