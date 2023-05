Star Wars: Kommt das Kotor-Remake noch? Jetzt gibt es zumindest ein Lebenszeichen

Handfeste Infos zum Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic lassen auf sich warten. Immerhin gibt es eine Neuigkeit.

Die Entwicklung des Kotor-Remakes läuft wohl alles andere als reibungslos. Dass Star Wars-Fans damit um die Wiederbelebung eines der besten Rollenspiele aller Zeiten bangen, ist also nicht völlig abwegig. Doch was ist der aktuelle Stand der Neuauflage von Knights of the Old Republic? Die Embracer Group gibt nun ein kleines Update.

Ein (ziemlich schwaches) Lebenszeichen

Und dabei liegt die Betonung wirklich auf klein : Im aktuellen Jahresbericht für den Zeitraum April 2022 bis März 2023 gibt der Publisher an, dass sich das Kotor-Remake zum aktuellen Zeitpunkt in Entwicklung befindet. Sorry, das war’s. mehr lässt sich Embracer zu dem (hoffentlich) wiederkehrenden Star Wars-Spiel nicht entlocken.

Welches Studio im Moment an dem Projekt arbeitet und wann das Kotor-Remake letztendlich herauskommen soll, steht weiterhin in den Sternen. Zuletzt machten besorgniserregende Berichte (unter anderem von Bloomberg-Redakteur Jason Schreier) nicht gerade Hoffnung, dass die Rollenspiel-Neuauflage bald oder jemals herauskommt.

Bisher müssen sich Fans also weiterhin mit einem ersten Ankündigungstrailer zum Kotor-Remake aus dem September 2021 zufriedengeben und sich wie unsere Star Wars-Helden an eins klammern: Hoffnung.

1:06 Star Wars: Knights of the Old Republic - Trailer kündigt Remake des Kult-RPGs an - Trailer kündigt Remake des Kult-RPGs an

Die Macht ist nicht mit Kotor

Was ist da eigentlich passiert? So soll das ursprünglich verantwortliche Entwicklerstudio Aspyr von dem Projekt abgezogen worden sein, nachdem eine interne Demo unter Führungskräften nicht gerade für Begeisterung sorgte.

Die Arbeiten an dem Kotor-Remake wurden demnach wohl neu gestartet, allerdings ist nicht bekannt, welches Studio jetzt dafür verantwortlich ist. Die Vermutung liegt nahe, dass sich jetzt das Team hinter Spielen wie World War Z und Evil Dead um Kotor kümmert – also Saber Interactive. Offiziell bestätigt ist das jedoch nicht.

Wie sieht es mit dem Release aus? Damit sollte wahrscheinlich niemanden überraschend, dass ein baldiger Release nicht gerade wahrscheinlich ist. Jason Schreier bezeichnet beispielsweise eine Veröffentlichung 2024 als Wunschdenken und rechnet nicht vor 2025 mit einem Launch.

Mehr zum Thema Kotor und was aktuell sonst im Star Wars-Universum passiert, erfahrt ihr übrigens hier:

Was haltet ihr von der problematischen Entwicklung des Kotor-Remakes: Freut ihr euch im Angesicht davon noch auf einen potenziellen Release oder seid ihr aktuell mehr als skeptisch gestimmt? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an eine Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!