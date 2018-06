Mit dem enttäuschenden Kinostart von Solo: A Star Wars Story über Han Solos Vorgeschichte kann Lucasfilm nicht wirklich zufrieden sein: Mit weltweit nur rund 343 Mio. Dollar Kino-Einnahmen nach vier Wochen Spielzeit bleibt der Film weit hinter den Erwartungen zurück und wird zum ersten Kinoflop der Reihe - nicht zuletzt auch wegen den eher gemischten Filmkritiken.

Zum Vergleich: Der erste Anthology-Film Rogue One hat in den ersten vier Wochen weit über 400 Mio. Dollar allein in den US-Kinos eingenommen und kommt auf insgesamt über eine Milliarde Dollar Einnahmen weltweit. Davon ist der Han-Solo-Film Lichtjahre entfernt.

Spin-offs über Boba Fett und Obi-Wan liegen auf Eis

Nun kündigt Lucasfilm Konsequenzen an. Wie das US-Magazin Collider erfahren haben möchte, stellt das Filmstudio neue Anthology-Filme erst einmal zurück. Davon betroffen sind die geplanten Spin-offs über Boba Fett von Regisseur James Mangold und über Obi-Wan Kenobi.

Erst kürzlich wurde der Logan-Regisseur Mangold vom Studio beauftragt, einen Film über den Kopfgeldjäger zu schreiben und drehen, doch nun droht ihm und seinen Mitarbeitern eine Zwangspause.

Star Wars: Zukunft von Rey ist wichtiger

Vielmehr wolle sich das Studio vollends auf den kommenden Film Episode 9 als dritter und letzter Teil der neuen Filmtrilogie aus der Skywalker-Saga konzentrieren, der Ende 2019 in die Kinos kommt.

Wie Collider aus internen Kreisen erfahren haben möchte, steht für Lucasfilm die Planung einer neuen Trilogie als Fortsetzung der Geschichte rund um Rey (Daisy Ridley) im Vordergrund, die mit Episode 7: Das Erwachen der Macht von Regisseur J.J. Abrams begonnen hat.

Neue Star-Wars-Geschichten in der Entwicklung

Auch die zuvor schon angekündigten neuen Star-Wars-Filme mit völlig neuen Geschichten und Charaktere sind von der Zwangspause nicht betroffen.

So darf Rian Johnson, Regisseur von Episode 8: Die letzten Jedi, weiterhin an seiner Idee für eine neue Film-Trilogie arbeiten, wie auch die Game of Thrones-Macher David Benioff und D.B. Weiss für ihre neue Star-Wars-Filmreihe.

