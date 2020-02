Bereits seit über vier Jahren ist der Farm-Simulator Stardew Valley erhältlich. Das Spiel, das ausschließlich von einem einzigen Entwickler erschaffen wurde, ist nach wie vor extrem erfolgreich und verkaufte sich bis Januar 2020 über 10 Millionen mal!

Das liegt nicht zuletzt an dem ständigen Support und den immer neuen Updates für Stardew Valley. Erst im November 2019 erschien mit Update 1.4 ein gigantischer Patch. Über Twitter bestätigte Entwickler Eric Barone nun allerdings, dass er bereits an einem weiteren Update für das Spiel arbeite:

Thanks everyone for the Stardew Valley 4-year anniversary wishes. It's been a pleasure, and I look forward to another great year! Now that 1.4 is out on all intended platforms, I'd like to announce that there will be another free content update (1.5)..it's currently in the works!