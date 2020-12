Das letzte große Update 1.4 für Stardew Valley erschien im November 2019 und ist damit bereits über ein ganzes Jahr her. Seitdem gab es jedoch zahlreiche kleine Info-Happen zum kommenden Content. Jetzt bestätigte der Entwickler Eric Barone, auch bekannt als ConcernedApe, auf Twitter die nächsten Inhalte von Patch 1.5. Wann genau das Update aber erscheint, ist noch nicht bekannt.

Dafür bringt es eine ganze Menge Inhalte mit, die vor allem wiederkehrende Farmer belohnen. Neben neuen Gebieten und einer vollkommen neuen Farming-Umgebung soll es auch vor Spielbeginn erweiterte Optionen geben, mit denen ihr euer Farming-Erlebnis noch mehr nach euren Wünschen anpassen könnt.

Link zum Twitter-Inhalt

Seit der Veröffentlichung von Update 1.4 äußerte sich Barone häufiger auf den verschiedensten Plattformen über kommende Features. An dieser Stelle fassen wir noch einmal alle geplanten Änderungen zusammen, begonnen mit den beiden neu angekündigten.

Farmen auf der Insel

Wenn das neue Update schließlich erscheint, werdet ihr eine komplett neue Art von Farm betreiben können. Nämlich eine Strandfarm. Die kommt mit einigen Besonderheiten, die ihr nicht auf den anderen Bauernhöfen finden werdet.

Am offensichtlichsten ist, dass ihr hier sehr gut fischen könnt und außerdem richtig viel Platz habt. Zudem könnt ihr am Strand ab und an angespülte Kisten mit Versorgungsgütern finden. Allerdings gibt es auch einen kleinen Nachteil: Sprinkler-Anlagen funktionieren auf dem sandigen Boden, der hier vorherrscht, nicht.

Mehr Optionen für euren Durchlauf

Ebenso wird es erweiterte Optionen geben, mit denen ihr euer Spiel genauer anpassen könnt. Zum Beispiel könnt ihr Monster auf der Farm spawnen lassen, die Belohnungen durch Mining ändern, aber auch dafür sorgen, dass bereits im ersten Jahr unter Garantie ein Händler spawnt, bei dem ihr Saat für roten Kohl kaufen könnt.

Wie realistisch Titel wie Stardew Valley sind, erklären wir in einem Plus-Report. Autor Alexander Krützfeldt hat für diesen überprüft, wie sehr sich sein Wissen aus 20 Jahren Aufbauspiele spielen bei der Wiederherstellung eines echten Bauernhofes umsetzen lässt.

23 11 Mehr zum Thema Angewandtes Aufbauwissen - Mit Die Siedler zum Selfmade-Man?

Welche Inhalte soll es noch geben?

Erst im November veröffentlichte ein Admin im offiziellen Forum des Spiels eine lange Liste mit bereits bestätigten Inhalten, durch die ihr euch ein gutes Bild zum Umfang von Update 1.5 machen könnt.

Bananenbäume

Betten können bewegt werden

Williy's Haus hat eine neue Tür

Ihr könnt euch auf Möbel setzen

Möbel können außen platziert werden

Ein neues Bergbau-Gebiet geben

Ein neues, noch unbekanntes Gebiet

Enten können auf dem Wasser schwimmen

Neuer Weg, Hardwood zu bekommen

Split-Screen-Koop

Zwei neue Monster-Typen

Zwei neue Arten von Kisten

Eine neue Waffe

Ein neues konsumierbares Item

Ein neuer Bodentyp

Ein neuer Hut

Die spannendsten Neuerungen aus der Liste dürften wohl der Splitscreen-Koop-Modus, sowie die neuen Gebiete sein. Vielleicht könnt ihr euren Mitbewohner oder Partner ja spätestens jetzt überreden, euch kopfüber in das Farming-Erlebnis zu stürzen. Oder ihr startet einen neuen Solo-Durchlauf und verkürzt dank der neuen, erweiterten Optionen im Startmenü die Zeit, in der ihr das Community Center fertigstellen müsst, um möglichst fix an die neuen Inhalte zu kommen.

Ursprünglich wurde Update 1.5 am 26. Februar 2020, passend zum vierten Geburtstag des Spiels, angekündigt. Ein offiziell bestätigtes Releasedatum gibt es nach wie vor nicht. Allerdings befindet sich der neue Patch dem Entwickler zufolge auf der Zielgeraden. Allzulange sollte es also nicht mehr bis zur Veröffentlichung dauern.

Link zum Twitter-Inhalt

Wer bis dahin neuen Stoff für das Bauernhof-Spiel sucht, der wird womöglich in einer Mod fündig, die ein komplettes Rollenspiel inklusive Quests und Dialogen draus macht.