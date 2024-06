Bei Steam sind gerade 12 lohnenswerte Spiele ganz besonders günstig zu haben

Auch diesen Mittwoch findet ihr zu allen Genres wieder günstige Angebote für fantastische Spiele. Egal ob Strategie, Adventure oder Rollenspiel.

Was für ein Wochenende! Von Freitag bis Dienstag wurde in Los Angeles täglich eine andere PK abgefeuert und hunderte neue Spiele vorgestellt. Falls euch das so mitgerissen hat wie uns, braucht ihr jetzt sicherlich erstmal eine kleine Auszeit! Oder ihr nutzt diesen Schwung, um euch direkt in ein neues Abenteuer zu stürzen.

Glücklicherweise fallen auf Steam jeden Mittwoch die Preise für haufenweise Spiele. Falls ihr also gerade Lust auf was Neues habt, dann könntet ihr hier fündig werden. Wir haben 12 ganz besonders gute Angebote rausgesucht.

Highlight der Woche: The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

Genre: Adventure

Adventure Release: 29. Oktober 2020

29. Oktober 2020 Preis: 12 Euro (75 Prozent Rabatt)

Es hatte etwas Poetisches. Die erste Telltale-Season zu The Walking Dead war es, womit dem Studio der erste richtig große Durchbruch gelungen ist. Ironischerweise ist das Studio dann bankrott gegangen, während die finale Season dieser heißgeliebten Adventure-Serie gerade veröffentlicht wurde. Lange war es sogar fraglich, ob jemals die letzten Episoden erscheinen - was dann zu unserem großen Glück noch umgesetzt werden konnte.

So habt ihr jetzt Zugriff auf das komplette Paket! Ihr könnt die ganze Geschichte von Serien-Heldin Clementine nacherleben, die sich vom schützenswerten kleinen Mädchen hin zur echten Überlebenskünstlerin mausert. Insbesondere die erste Staffel gilt als absoluter Klassiker und zupft gnadenlos an eurer emotionalen Saite. Wenn es mal einen Grund gab, um unverblümt zu heulen, dann im Verlauf dieser Spiele.

Im Gesamtpaket bekommt ihr aber eben gleich alle vier Seasons spendiert und dann auch noch die beiden Spin-Off-Staffeln 400 Days und Michonne. Für einige gelten die Telltale Adventure gar als die deutlich bessere Umsetzung des berühmten Universums.

Weitere empfehlenswerte Angebote bei Steam

Falls euch The Walking Dead dann doch zu kitschig ist oder ihr die Reihe einfach schon in- und auswendig kennt - dann muss natürliche ein Alternative her! Daran mangelt es auf Steam während des aktuellen Sales beileibe nicht.

Civilization 6: Auf dem Summer Game Fest wurde kürzlich erst Civ 7 angekündigt, also aller höchste Zeit, noch schnell den grandiosen Vorgänger nachzuholen. Globalstrategie von seiner besten Seite, in der ihr eure Nation durch die Weltgeschichte führt. Wer sich das Anthalogy Bundle zulegt, spart sogar solide 185 Euro und bekommt alle DLCs. (3 Euro, 95 Prozent Rabatt)

Psychonauts 2: Das Jump&Run wird euch unvorbereitet treffen. Kaum ein Spiel kommt so häufig wie aus dem Nichts mit wundervoll absurden Ideen um die Ecke, wie dieses Spiel. Und dann spielt es sich auch noch pausenlos gut! Ein unterschätztes Juwel mit einer erstaunlich durchdacht erzählten Geschichte. (15 Euro, 75 Prozent Rabatt)

Diplomacy is Not an Option: Ihr baut eine Burg und müsst sie dann gegen tausenden heranstürmende Feinde verteidigen. Das Spiel für euch, wenn euch epische Schlachten wichtiger sind als Wirtschaft. (14 Euro, 35 Prozent Rabatt)

Resident Evil 2: Nicht nur eines der legendärsten Horror-Spiele aller Zeiten, hier bekommt ihr auch eines der besten Remakes überhaupt. So müssen alte Klassiker neu aufgelegt werden! Und das sagen wir nicht nur, weil die Grafik grandios geworden ist. (10 Euro, 75 Prozent Rabatt)

SteamWorld Dig 2: Brecht auf in eine dampfgeftriebene Westernwelt und buddelt euch durch ihren Untergrund. Hier sammelt hier haufenweise Schätze ein, mit denen ihr dann eure Ausrüstung ausbessert und immer weiter grabt. Endlos motivierend. (3 Euro, 85 Prozent Rabatt)

Hellblade: Senua's Sacrifice: Gerade erst wurde der zweite Teil veröffentlicht, der unfassbare Grafik bietet. Doch schon der erste Teil sah hervorragend aus, vor allem fesselt die Reihe aber mit seiner alptraumhaften Story, die unter die Haut geht. (3 Euro, 90 Prozent Rabatt)

Pillars of Eternity: Diesem Spiel ist die Oldschool-Renaissance mitzuverdanken, dank der wir heute zwischen zahlreichen klassischen Rollenspielen wählen können, die zu großen Teilen von Baldur's Gate inspiriert werden. Auch Pillars entführt euch in eine komplexe Fantasy-Welt, wo ihr mit eurer Party über das Schicksal einer ganzen Welt entscheidet. (7 Euro, 75 Prozent Rabatt)

Mafia: Definitive Edition: Ein ähnlich gelungenes Remake wie Resi 2 zu einem der besten Story-Spiele aller Zeiten. Als Taxifahrer Tommy gleitet ihr ab, in die Welt des organisierten Verbrechens und lernt bald den Preis dieses verklärten Gangster-Lebens kennen. Das Original lohnt sich ebenfalls und ist gerade für 3 Euro zu haben. (10 Euro, 75 Prozent Rabatt)

Endzone - A World Apart: Derzeit ist der Nachfolger dieses deutschen Aufbauspiels in der Mache, in dem ihr eine atomar verseuchte Welt neu besiedelt und eure kleine Schrottsiedlung stabil halten müsst, um schwerwiegenden Umwelt-Katastrophen standzuhalten. (5 Euro, 85 Prozent Rabatt)

Frostpunk: Noch ein Survival-Aufbauspiel, bei dem uns schon dieses Jahr der nächste Teil erwartet. Das Original gilt als moderner Klassiker, das euch in eine frostige Apokalypse lockt. Überleben könnt ihr nur, wenn ihr hammerharte Entscheidungen fällt, die euch mit realen Schuldgefühlen zurücklassen. Ein großer Spaß also! (9 Euro, 70 Prozent Rabatt)

Wasteland 3: In Wasteland 3 geht es zur Abwechslung mal nicht ins trockene Ödland, sondern in die verschneite Postapokalypse! Beide Vorgänger sind Retro-Klassiker im Stile von Fallout, der dritte Teil wurde grafisch jedoch gehörig aufpoliert. Ihr könnt dieses Rollenspiel-Abenteuer auch mit Freunden anpacken. (17 Euro, 60 Prozent Rabatt)

Alle Spiele im Vergleich

Wie gewohnt findet ihr hier noch unsere Vergleichstabelle. Damit könnt ihr schnell überprüfen, ob Steam wirklich bei jedem Spiel derzeit den günstigsten Preis anbietet und ob es nicht zum Beispiel noch günstiger geht.

Steam GOG Epic Gamesplanet Civilization 6 2,99€ - 5,99€ 2,99€ Diplomacy is Not an Option 13,64€ 14,69€ 15,74€ - Endzone - A World Apart 4,49€ 5,99€ - - Frostpunk 8,99€ 29,99€ 5,59€ 26,99€ Hellblade: Senua's Sacrifice 2,99€ 29,99€ - - Mafia: Definitive Edition 9,99€ - 9,99€ - Pillars of Eternity 6,99€ 27,99€ - - Psychonauts 2 14,99€ 59,99€ - - Resident Evil 2 9,99€ - - 7,75€ SteamWorld Dig 2 2,99€ 2,99€ - The Walking Dead: The Telltale Definitve Series 12,24€ 49,99€ - 44,82€ Wasteland 3 16,79€ 33,99€ - 19,99€

Falls ihr bei Steam oder auch GOG und Epic auf ganz besonders gute Angebote gestoßen seid, dann verratet uns in den Kommentaren doch gerne mehr dazu! Was macht die Spiele in euren Augen besonders und warum sollten Leute gerade jetzt zuschlagen? Gibt es ein Spiel, bei dem ihr gerade auf ein Angebot lauert? Der Kommentarbereich steht euch offen!