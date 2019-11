Steam Charts: Nur Planet Zoo schlägt Planet Zoo

Giraffen! Elefanten! Rote Pandas! Krokodile! Nilpferde! In Planet Zoo habt ihr sie alle. Die Tierpark-Simulation erschien am 5. November und legte mit Blick auf die aktuellen Steam Charts einen sehr erfolgreichen Start hin. In der Liste der meistverkauften Steam-Spiele der vergangenen Woche steht Planet Zoo auf dem zweiten Platz.



Das einzige Spiel, das sich noch besser verkauft hat und auf Platz 1 springt - ist ebenfalls Planet Zoo! Möglicherweise handelt es sich bei einer der beiden Versionen um die Deluxe Edition, weshalb das Spiel gleich zweimal aufgeführt wird. Damit ist Planet Zoo diese Woche der Löwe unter den Spielen - oder so ähnlich. In unserem Test zu Planet Zoo stellt sich das Spiel als die aktuell beste Zoo-Simulation heraus.

Der dritte Platz geht an Grand Theft Auto 5, das trotz des PC-Releases von Red Dead Redemption 2 noch immer ordentlich Umsatz scheffelt. Seit Mai 2019 hat sich Rockstars Gangster-Abenteuer weitere fünf Millionen Male verkauft.

Und nun zum Sport: Auf Platz 4 kickt der Football Manager 2020, der sich vergangene Woche sogar auf den zweiten Platz hochdribbeln konnte. Dabei erscheint der Fußball-Manager erst am 19. November.

Wenig überraschend taucht auch Valves Index VR Kit erneut in den Steam Charts auf, ein Dauerbrenner in den vergangenen Wochen. Apropos Dauerbrenner: Eine Position dahinter wartet Playerunknown's Battlegrounds.

Spannend wird es noch einmal auf Platz 7: Hier taucht das bis vor kurzem lediglich auf Origin erhältliche Star Wars Jedi: Fallen Order auf. Release-Tag ist der 15. November und die Vorfreude auf Respawns Action-Adventure spiegelt sich in den Vorverkaufszahlen wider. Falls ihr euch wundert, was das Spiel nun auf Steam zu suchen hat: EA und Valve machen wieder gemeinsame Sache, dadurch erscheinen viele Origin-Spiele künftig wieder auf Steam.

Den Endspurt legen das Action-Adventure Mittelerde: Schatten des Krieges, der Loot-Shooter Destiny 2 in der Shadowkeep Digital Deluxe Edition sowie das Detektiv-RPG Disco Elysium hin. Letzteres könnte sogar das beste Rollenspiel 2019 sein, wie unser Test zu Disco Elysium verrät.

Die Steam-Verkaufscharts (4. bis 10. November)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.

GameStar direkt auf Steam

Habt ihr gewusst, dass ihr unsere Spiele-Empfehlungen auch direkt im Steam-Store finden könnt? Folgt einfach unserem Steam Kurator und ihr seht unser Test-Fazit (mit Link zur jeweiligen Review) immer direkt auf der Produktseite des Spiels im Shop!

Mehr zum Thema: