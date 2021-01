Steam Charts: Zwei neue Sci-Fi-Spiele rüttlen die Bestseller durch

Erst vor zwei Wochen konnte das Survival-MMO Rust, das aktuell einen riesigen Hype durch die Streaming-Plattform Twitch erlebt, Cyberpunk 2077 vom Thron der Steam-Bestseller schubsen.

In unserem Plus-Guide haben wir deshalb die wichtigsten Überlebenstipps für euch zusammengefasst:

Allerdings bekommt Rust nun Konkurrenz von zwei Sci-Fi-Indie-Spielen aus Deutschland und China.

Everspace 2 kratzt an der Spitze

Wie wir bereits zum Early-Access-Start von Everspace 2 berichteten, entpuppte sich der Weltraum-Shooter als großer Erfolg für die deutschen Entwickler von Rockfish Games. Kurze Zeit war der Titel an der Spitze der globalen Bestseller auf Steam, aktuell findet sich die von Action-Rollenspielen wie Diablo inspirierte Beutejagd immerhin noch auf dem sechsten Platz wieder. Auch die Steam-User-Bewertungen sprechen weiterhin dafür, dass man hier einiges richtig gemacht hat: 93 Prozent der Wertungen fallen positiv aus.

Was wir über Everspace 2 denken, lest ihr in unserem Early-Access-Test oder seht ihr im Testvideo:

Dyson Sphere Program auf dem Vormarsch

Als noch größerer Konkurrent für die Spitzenposition zeigt sich aber das Sci-Fi-Aufbauspiel Dyson Sphere Program der chinesischen Youthcat Studios. Das Spiel erinnert stark an Fabrik-Simulationen wie Factorio oder Satisfactory, denkt allerdings in viel größeren Dimensionen. In Dyson Sphere Program könnt ihr nicht nur eine einzige Map, sondern ganze Planeten mit euren Industrieanlagen bebauen.

Seit dem Wochenende rangiert das Spiel an der ersten Stelle der globalen Steam-Bestseller, dazu kommen für einen Indie-Titel beeindruckende Spielerzahlen von knapp 30.000 gleichzeitigen Spielern. Diese scheinen größtenteils ziemlich begeistert von dem, was das Spiel zu bieten hat: 96 Prozent der User empfehlen das Spiel. Wäre Dyson Sphere Program nicht erst am Ende der vergangenen Woche erschienen, hätten wir womöglich jetzt schon einen neuen Steam-Charts-Spitzenreiter.

Was der Early Access bereits zu bieten hat, welche Inhalte noch kommen sollen und wie uns das Spiel nach einem kurzen Anspielen bereits gefällt, lest ihr in unserer Spielvorstellung. Falls ihr lieber Bilder sehen wollt, haben wir unsere Anspiel-Session in Screenshots festgehalten:

Steam Verkaufscharts (18. Bis 24. Januar 2021)

Rust Everspace 2 Valve Index VR Kit Dyson Sphere Program Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 Phasmophobia CS: GO - Operation Broken Fang (DLC) Skul: The Hero Slayer Raft

