Eine Woche ist schon wieder vorbei und das Wochenende lockt nicht nur mit Freizeit, sondern auch mit neuen Angeboten. Bei den Weekend-Deals bei Steam und GOG sind in diesen Tagen wieder einige spannende Angebote dabei, die sich dazu berufen fühlen, eure Spielebibliothek weiter zu vergrößern.

Aber ihr müsst nicht unbedingt Geld ausgeben. Am Wochenende gibt es auch kostenlose Spiele. Welche genau, das verraten wir euch im Video:

Jetzt zurück zu den Weekend-Deals. Wie schon zuletzt haben wir erneut für euch ein paar spannende Angebote rausgesucht, die den einen oder anderen Blick wert sind.

Die Highlights zum Wochenende

Dying Light 2

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Techland | Release: 04. Februar 2022 | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S| Preis: 47,99 Euro (20 Prozent Rabatt) | Angebot endet: 11. Mai

Dying Light 2 ist noch gar nicht so alt, aber bekommt jetzt die erste größere Rabattaktion - mit gutem Grund. Denn seit wenigen Tagen ist Patch 1.3 erhältlich und brachte das von vielen Fans geforderte New Game+ ins Spiel. Dadurch könnt ihr jetzt Dying Light 2 noch einmal von vorne spielen und neue Entscheidungen treffen, aber behaltet eure Items und euer Level bei.

Für Neukäufer ist New Game+ vielleicht kein entscheidendes Kriterium, aber Patch 1.3 brachte natürlich auch noch einige weitere Verbesserungen zu Dying Light 2. Damit sollte sich das Zombie-Spiel, bei dem vor allem die Story eine der Hauptstärken ist, eine Ecke runder spielen als noch zum Release.

Resident Evil: Village

Genre: Action | Entwickler: Capcom | Release: 07. Mai 2021 | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S| Preis: 29,99 Euro (50 Prozent Rabatt) | Angebot endet: 02. Mai

Bleiben wir bei Zombies und Ego-Perspektive: Auch in Resident Evil: Village gehören diese beiden Aspekte mit zum Spiel. Aber der achte große Serienteil bietet natürlich noch viel mehr: Zum Beispiel eine übergroße Vampir-Lady, Werwölfe, eine verzwickte Story mit Veteran Chris Redfield und noch ein paar andere Dinge.

Insgesamt macht Resident Evil Village, wie unter anderem unser Test zeigt, ziemlich viel richtig - vor allem in Sachen Gameplay weiß der aktuellste Serienteil zu überzeugen. Falls ihr also jetzt im Frühling Lust auf ein knackiges Survival-Horror-Abenteuer habt, denn könnte Resident Evil Village etwas für euch sein.

Monster Hunter Rise

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Capcom | Release: 12. Januar 2022 | Plattformen: PC, Switch | Preis: 29,99 Euro (50 Prozent Rabatt) | Angebot endet: 11. Mai

Während ein Nachfolger zum großen Monster Hunter World noch auf sich warten lässt, kann man die Wartezeit mit Monster Hunter Rise überbrücken. Das ist 2021 erst für die Nintendo Switch erschienen und seit Januar 2022 gibt es auch eine Umsetzung für den PC.

Die kann sich technisch sehen lassen, auch wenn es optisch ein paar Federn im Vergleich zu World lässt. Spielerisch gibt es hingegen das gewohnte Paket: Auch in Monster Hunter Rise macht ihr Jagd auf teils riesige Kreaturen, bei denen das abwechslungsreiche und fordernde Kampfsystem glänzen kann. Als Belohnung winken jeweils frische Ressourcen, mit denen ihr anschließend neue Waffen, Rüstungen und andere Dinge herstellt.

Mehr zu Monster Hunter Rise gibt es übrigens in unserem ausführlichen Test zur PC-Version:

26 16 Monster Hunter Rise im Test: 2022 startet mit einem genialen Action-Rollenspiel

We Were Here Together

Genre: Adventure | Entwickler: Total Mayhem Games | Release: 10. Oktober 2019 | Plattformen: PC, Xbox One | Preis: 5,84 Euro (55 Prozent Rabatt) | Angebot endet: 2. Mai

In We Were Here Together wird Koop ganz groß geschrieben. Das Rätsel-Adventure lässt sich nämlich nur zu zweit spielen und benötigt zwingend Kommunikation, denn ohne Teamwork kommt ihr nicht vorran. Aber worum geht es eigentlich?

Als Spieler seid ihr Teil einer Antarktis-Expedition und macht euch auf die Suche nach euren verschollenen Polarforscher-Kollegen. Auf dem Weg landet ihr jedoch in einem mittelalterlichen Schloss und werdet von eurem Koop-Partner getrennt. In den Gemäuern müsst ihr nun zahlreiche Rätsel in Partnerarbeit miteinander lösen, um nicht zu sterben oder für immer gefangen gehalten zu werden.

Deep Rock Galactic

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Ghost Ship Games | Release: 13. Mai 2020 | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One | Preis: 14,99 Euro (50 Prozent Rabatt) | Angebot endet: 05. Mai

Würde Kollege Phil jetzt hier stehen, würde er sicherlich fragen: Wie kann man denn immer noch nicht Deep Rock Galactic spielen? Schließlich hat er das Koop-Spiel mit den schießwütigen Zwergen bereits ausführlich in einer Kolumne und in einem Podcast ausdrücklich empfohlen. Wer aber dieser Empfehlung bisher nicht gefolgt ist, bekommt an diesem Wochenende eine weitere Gelegenheit dazu.

Um einmal das Spielprinzip kurz zusammenzufassen: In Deep Rock Galactic steuert ihr entweder alleine oder zusammen mit drei Freunden eine Gruppe von Zwergen, die im Weltraum Bergbau betreiben. Die seltenen Mineralien gibt es aber nicht umsonst, denn in den Tiefen der verschiedenen Höhlensysteme warten Alienkäfer und andere Feinde, die so gar keine Lust auf euch haben. Um erfolgreich zu sein, müsst ihr gut zusammenarbeiten, um entsprechend viele Materialien sammeln zu können.

Eine Übersicht über alle kostenlosen Angebote des Wochenendes findet ihr außerdem hier:

6 3 Kostenlos bei Steam & Epic: Dieses Wochenende gibt’s 5 Spiele gratis

GOG: Die Good Old Games Woche

Einmal in Erinnerungen schwelgen: GOG hieß einst Good Gold Games und spezialisierte sich auf alte Klassiker und verpasste ihnen eine eine Art digitale Restauration. Mittlerweile ist GOG deutlich breiter aufgestellt, aber lässt im aktuellen Sale noch einmal die Vergangenheit aufleben.

In der Good Old Games Woche dreht sich deshalb alles um zahllose Klassiker. Hier eine kleine Auswahl der verschiedenen Angebote:

Noch viel mehr Klassiker-Angebote findet ihr auf der GOG-Seite.

Von Zombie-Action bis hin zu Klassikern der Videospiel-Geschichte: Am Wochenende erwarten euch bei Steam und GOG abwechslungsreiche Angebote. Ist da etwas für euch dabei oder konzentriert ihr euch lieber auf euer Backlog? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!