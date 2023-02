Steam: Gerade gibt's zwei der besten Herr-der-Ringe-Spiele um 85 Prozent günstiger

Die zwei besten Herr-der-Ringe-Spiele aller Zeiten sind gerade massiv reduziert: Der Herr der Ringe: Die Eroberung und Heroes of Middle Earth Mobile.

Ha, drangekriegt - da ist einigen von euch wahrscheinlich prompt das Lembas in den Kaffee gefallen, die beiden gehören garantiert nicht zu den besten Herr-der-Ringe-Spielen. Aber es sind tatsächlich zwei sehr gute HdR-Titel auf Steam ziemlich drastisch vergünstigt; und je nach eurem Geschmack sogar mehr als nur zwei. Also, schauen wir's uns mal an.

Welche Spiele sind aktuell reduziert?

Im Rahmen von Steams Midweek Madness gibt's eine sogenannte Winterliche Mittelerde-Aktion, im Rahmen derer diverse Herr-der-Ringe-Spiele reduziert sind. Darunter als Highlights:

Mittelerde: Mordors Schatten - Der Ursprung des legendären Nemesis-Systems. Als untoter Waldläufer Talion erobert ihr nicht nur eine Open World im Ubisoft-Stil, sondern infiltriert auch die Ork-Heerscharen Mordors, denn die prozedural generierten Generäle attackieren euch alle mit eigener Persönlichkeit, eigenen Marotten und so weiter. Preis: 5 Euro (von 20 Euro reduziert).

(von 20 Euro reduziert). Mittelerde: Schatten des Krieges - Der Nachfolger baut dieses System enorm aus. Erneut durchstreift ihr eine Open World, schlagt euch gegen Orks durch, schleicht, klettert, attackiert und infiltriert, errichtet euch aber auch eine komplett eigene Orkarmee mit noch mehr Vielfalt und Möglichkeiten als im Vorgänger. Preis: 6 Euro (von 40 Euro reduziert).

Außerdem gibt's noch einen dicken Rabatt auf die LEGO-Spiele zu Der Herr der Ringe und Hobbit:

LEGO Lord of the Rings kombiniert die HdR-Filmlizenz mit dem bekannten LEGO-Prinzip: Ihr wählt aus Dutzenden Charakteren, springt, kämpft und rätselt euch durch alle möglichen Schauplätze der Trilogie und habt dabei solo oder im Koop einen Heidenspaß. Preis: 5 Euro (von 20 Euro reduziert).

(von 20 Euro reduziert). LEGO The Hobbit liefert den gleichen Service für die Hobbit-Filme, erstreckt sich aber bloß über die ersten beiden Hobbit-Filme. Der dritte Teil war ursprünglich als DLC geplant, wurde dann aber eingestampft. Trotzdem ist die kleine Open World in The Hobbit eine ziemlich coole Sache. Preis: 5 Euro (von 20 Euro reduziert).

Ihr könnt übrigens auch beide Mittelerde-Schatten-Spiele mit allen DLCs im Schattenpaket-Bundle schießen. Dann zahlt ihr insgesamt nur 10,50 Euro (und spart rund 60 Tacken).

Wieso lohnt sich das mehr denn je?

Heutzutage wirkt es wie ein bizarres Relikt der Vergangenheit, aber gerade Schatten des Krieges erschien 2017 zu einer Zeit, als Publisher ziemlich wilde Experimente mit Lootboxen und Mikrotransaktionen unternahmen. Und dieses Spiel traf es besonders hart: Zum Release konntet ihr neue Orks für eure Armee aus Lootboxen ziehen - und die waren aus Balancing-Gründen besonders wichtig für die großen Schlachten nach Abschluss der Kampagne, um das eigentliche Ende des Spiels zu erreichen:

12:28 Mittelerde: Schatten des Krieges - Test-Video: Das können selbst Lootboxen nicht ruinieren

Das sorgte damals für ziemlichen Wirbel um ein eigentlich sehr gutes Spiel - so sehr, dass die Entwickler zurückrudern und alle Lootboxen rauspatchen mussten. Doch der Schaden war angerichtet, Schatten des Krieges bekam einen ziemlichen Image-Knick, der heute - sechs Jahre später - überhaupt keine Rolle mehr spielt.

Denn mittlerweile läuft das Spiel mit allen DLCs, zig Patches und vor allem ohne Lootboxen sehr, sehr rund. Mit moderner Hardware zaubert ihr hier eines der schönsten Herr-der-Ringe-Spiele auf euren Bildschirm, lasst euch also unbedingt darauf ein. Ist ja nicht so, als gäbe es für Herr-der-Ringe-Fans an der Gaming-Front viele gute Alternativen.