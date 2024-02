Steam startet überraschend neuen Sale: Alle Infos und 12 Spiele, die sich jetzt richtig lohnen

Im Angebot sind gerade etwa Control, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, und Life is Strange: True Colors.

Zum Mond-Neujahr starten auf Steam gleich zwei Rabattaktionen: Im Lunar New Year Sale finden sich nicht nur, aber auch Spiele aus China oder mit chinesischem Setting. Und Publisher Square Enix nimmt den Termin ebenfalls zum Anlass, viele der eigenen Titel günstiger anzubieten. Wir haben alle Infos zu den Sales und einige der besten Angebote für euch herausgesucht!

Alle Infos zu den Steam Sales

Dauer: Bis wann laufen die Rabattaktionen?

Der Lunar Sale läuft noch bis zum Donnerstag, den 15. Februar . Ihr habt also mehr als eine Woche Zeit, euch bei den Angeboten umzugucken.

. Ihr habt also mehr als eine Woche Zeit, euch bei den Angeboten umzugucken. Die Rabattaktion von Square Enix endet bereits am Montag, den 12. Februar, hier bleibt euch also etwas weniger Zeit.

Aktion: Gibt es wieder Sammelkarten oder andere Community-Goodies?

Ja, im Lunar Sale dürft ihr euch jeden Tag einen kostenlosen Sticker abholen. Einen Profilrahmen und einen weiteren Sticker findet ihr außerdem im Punkte-Shop.

Welche Spiele sind im Angebot?

Insgesamt sind im Rahmen der beiden Sales über 2.000 Spiele vergünstigt zu haben. Während sich bei der Aktion von Square Enix natürlich nur Spiele des Publishers finden, ist die Auswahl im Lunar Sale deutlich breiter. Zwar sind nicht unbedingt die größten Blockbuster reduziert, aber neben Titeln von chinesischen Entwicklern findet ihr auch viele beliebte Spiele aus der zweiten Reihe.

Wir haben uns im Sale umgesehen, und einige der spannendsten Angebote für euch herausgesucht:

Control Ultimate Edition: Story-Shooter der Alan-Wake-Entwickler, in dem ihr teils surreale Umgebungen erkundet und mit telekinetischen Kräften kämpft. (75 Prozent Rabatt, 10 Euro)

Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Vollständige Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers von 1997, die aber nur die Geschichte bis zur Flucht aus Midgar erzählt. Viele weitere Spiele der Reihe sind übrigens ebenfalls reduziert. (50 Prozent Rabatt, 40 Euro)

Ghostrunner 2: Als Cyberpunk-Ninja rennt ihr an Wänden entlang, blockt Geschosse mit eurem Katana und erledigt Gegner mit Stil. Allerdings seid ihr nach nur einem Treffer erledigt. (40 Prozent Rabatt, 24 Euro)

Station to Station: Strategisches Aufbauspiel mit hübscher Modellbahnoptik, das euch Gebäude errichten und mit Eisenbahnstrecken verbinden lässt. (30 Prozent Rabatt, 13 Euro)

Subnautica: In diesem Survivalspiel stranden wir auf einem von Wasser bedeckten Planeten, und müssen in die von gefährlichen Tieren bevölkerte Tiefsee vordringen, um den Schlüssel zu unserer Flucht zu finden. (67 Prozent Rabatt, 10 Euro)

The Bookwalker: Das Abenteuer lässt uns als unfreiwilliger Dieb in die Welt verschiedener Bücher eintauchen und dort wertvolle Artefakte stehlen. (35 Prozent Rabatt, 10 Euro)

The Rewinder: Mischung aus Adventure und Puzzlespiel, bei dem wir eine Geister-Geschichte erleben, die auf chinesischer Mythologie basiert. (50 Prozent Rabatt, 6 Euro)

Mischung aus Adventure und Puzzlespiel, bei dem wir eine Geister-Geschichte erleben, die auf chinesischer Mythologie basiert. (50 Prozent Rabatt, 6 Euro) Thriving City Song: Aufbauspiel im Early-Access, das im China des 10. Jahrhunderts spielt. Ihr baut eine Stadt auf und kümmert euch um das Wohlergehen eurer Bürger. (20 Prozent Rabatt, 15 Euro)

Aufbauspiel im Early-Access, das im China des 10. Jahrhunderts spielt. Ihr baut eine Stadt auf und kümmert euch um das Wohlergehen eurer Bürger. (20 Prozent Rabatt, 15 Euro) Two Point Hospital: In diesem Managementspiel kümmert ihr euch um ein Krankenhaus kuriert Patienten und sorgt für einen möglichst effizienten Betrieb, aber auch für hübsche Deko. (80 Prozent Rabatt, 6 Euro)

Preisvergleich

Wie üblich listen wir euch natürlich auch noch auf, wie die Preise für die oben genannten Spiele gerade in anderen Stores ausfallen, damit ihr auf jeden Fall das beste Angebot wahrnehmen könnt:

Habt ihr bei unseren Empfehlungen auch etwas für euch gefunden? Oder konntet ihr noch weitere Schnäppchen entdecken? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!

