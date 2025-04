»Kein FOMO, kein Druck« - Auf Steam gibt es jetzt ein MMO, das ihr komplett im Singleplayer spielt

In Erenshor gibt es sogar eine Young-Gilde. Ultimate-Online-Veteranen werden sich garantiert daran erinnern.

Wer in MMOs nicht ständig online sein kann, verpasst Events und Daily Quests, fällt im Level zurück oder sieht seine Gilde langsam an einem vorbeiziehen. Doch genau gegen diesen ganzen Druck richtet sich ein neues Spiel auf Steam: Erenshor (zum Spiel bei Steam) verspricht das volle MMO-Gefühl, auch ganz ohne menschliche Mitspieler.

MMO ja, Multiplayer nein

Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt, ergibt im Spiel erstaunlich viel Sinn. Erenshor fühlt sich an wie ein typisches Oldschool-MMO: Ihr grindet Mobs, plündert Dungeons, jagt epischem Loot hinterher und levelt durch eine mittelalterliche Fantasy-Welt voller Quests.

Statt echter Mitspieler begegnet ihr sogenannten SimPlayers: Diese KI-gesteuerten Charaktere verhalten sich wie menschliche Spieler: Sie gründen Gilden, laden euch zu Abenteuern ein, handeln mit euch und erinnern sich sogar an frühere Begegnungen. Und sie leveln sogar eigenständig weiter, auch wenn ihr gerade Pause macht.

Erenshor verzichtet damit automatisch auf viele moderne MMO-Mechaniken: keine Battle Passes, keine Abo-Gebühren, keine Ingame Shops, keine Online-Pflicht.

Zum Start erwarten euch vier Klassen, über 35 handgebaute Zonen, hunderte Items, Crafting und Angeln. Der geschätzte Spielumfang liegt bei 80 bis 130 Stunden – eine ordentliche Hausnummer für ein Early-Access-Projekt.

Solo-Entwickler Burgee Media, der vier Jahre an seinem Spiel gearbeitet hat, verspricht: Wer früher in EverQuest, Runescape oder Dark Age of Camelot unterwegs war, soll sich in Erenshor direkt zuhause fühlen.

Spieler feiern das Konzept

Mit aktuell 94 Prozent positiven Bewertungen auf Steam kommt Erenshor bei der Community äußerst gut an. Viele loben vor allem, wie stimmig das Spielkonzept umgesetzt wurde:

Kein FOMO, kein Druck, einfach nur spielen, ohne dem Fortschritt der anderen hinterherhecheln zu müssen [...] – while

Der Eindruck zieht sich durch viele Rezensionen: Die Welt wirkt lebendig, die SimPlayers vermitteln echte MMO-Atmosphäre:

Erenshor ist die Definition eines Herzensprojekts. Ein einzelner Entwickler wollte die Magie der alten MMOs einfangen. [...} Es gibt andere Spieler im Chat und auf der Welt, Ausrüstungsfortschritt, Berufe.

Es ist ein aufregendes und ehrliches Erlebnis – der Entwickler hat jeden Cent für dieses Spiel verdient. – Edonh

Für den User James fühlt sich das Spiel an wie eine Zeitreise zurück in die Ära von Final Fantasy 11, mitsamt der sperrigen Bedienung:

Quests bestehen aus Anweisungen statt Markern, es gibt keine Minimap, keine klare Richtung oder Reihenfolge – und die Gefahr, jederzeit zu sterben, ist sehr real.

Kämpfe und Steuerung sind sperrig, das Spiel hat insgesamt diese Finde es selbst heraus -Mentalität.

Ich bin ein Veteran dieser Ära und liebe es bisher. – James

Falls ihr zu denjenigen gehört, die mal wieder Lust auf MMO-Feeling mit Quests, Dungeons und Raids, aber absolut keine Zeit für ein echtes MMO und keine Lust auf Abogebühren haben, dann ist Erenshor vielleicht einen Blick wert.

Auf Steam gibt's zudem eine Demo, in der ihr kostenlos die ersten Stunden des Spiels und alle wichtigen Systeme ausprobieren könnt.