Auf den weltweiten Steam-Wunschlisten löst ein kleines Cyberpunk-Spiel ein riesiges Survival-MMO ab

Es kommt Bewegung in die weltweiten Steam-Wunschlisten. Einige Monate herrschte Stillstand auf den vorderen Plätzen der meistgewünschten Steam-Spiele, doch es gibt einen neuen Platz 1. Und da große AAA-Releases derzeit rar ausfallen oder noch lange auf sich warten lassen, handelt es sich dabei um eine kleine Indie-Überraschung namens Stray. Das Cyberpunk-Spiel löst damit das große Survival-MMO The Day Before ab - und das dürfte zweierlei Gründe haben.

Grund 1: Stray macht bisher einen großartigen Eindruck

Wir haben uns bereits 30 Minuten Gameplay aus dem einzigartigen Cyberpunk-Adventure Stray angesehen, in dem eine kleine rothaarige Katze als Protagonist durch eine von Menschen verlassene Welt streunert. Und wir können sagen: Das Gesehene hat uns hungrig nach mehr zurückgelassen! Mehr dazu könnt ihr in unserer umfangreichen Preview nachlesen:

58 20 Stray Gameplay-Fazit Diese Cyberpunk-Welt trieft nur so vor Atmosphäre

Die Atmosphäre der Cyberpunk-Stadt strotzt nur so vor Details und die geheimnisvolle Geschichte um die von Robotern besiedelte Welt aus den Augen einer Katze glänzt mit zahlreichen neuen Ideen. Hinzu kommt, dass Cyberpunk 2077 für viele natürlich eine klaffende Lücke hinterlassen hat - entweder, weil man hier nicht bekommen hat, was man sich gewünscht hat, oder weil man fieberhaft nach Cyberpunk-Nachschub sucht.

Grund 2: The Day Before entsteht unter kontroversen Umständen

Aber auch die Kontroverse um The Day Before dürfte eine nicht unwesentliche Rolle bei der Verdrängung von Platz 1 gespielt haben. Kürzlich wurde das Survival-MMO erneut heiß diskutiert, als es nach unbezahlten Freiwilligen für seine Entwicklung suchte. Und obwohl viele Survival-Fans große Hoffnungen in das ambitionierte Projekt stecken, wirkt das ganze auch manchmal zu gut um wahr zu sein.

Allzu viel Konkretes ist über The Day Before noch nicht bekannt. Wir haben euch allerdings alle Infos Rund um Release, Gameplay und Co. zusammengefasst.

Auf Platz 3 der meistgewünschten Steam-Spiele steht aktuell übrigens das heiß erwartete Hollow Knight: Silksong, dass auf dem großen Xbox Showcase 2022 endlich neues Gameplay zeigte.

Welches ist euer meistgewünschtes Steam-Spiel? Nutzt ihr die Steam-Wunschlisten-Funktion überhaupt? Was denkt ihr über die Top 3? Verratet es uns in den Kommentaren!