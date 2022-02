Während unser Highlight der letzten Woche (Lost Ark) sich gerade zum zweiterfolgreichsten Spiel in der Geschichte von Steam entwickelt, macht sich ein wahrer Strategiekoloss für den Angriff bereit. Was ihr von diesem zu erwarten habt und welche kleinen Perlen diese Woche sonst noch erscheinen, haben wir wie immer für euch in unseren PC-Releases der Woche zusammengefasst.

Highlight der Woche: Warhammer 3

Genre: Strategie | Entwickler: Creative Assembly | Release: 17. Februar 2022 | Plattformen: PC

Endlich erscheint es, das sehnlichst erwartete Finale der Warhammer-Trilogie. Mit acht spielbaren Fraktionen, brandneuen Mechaniken, überarbeiteter Diplomatie und einem weiter ausgebauten Multiplayer steckt in der Release-Fassung so viel wie noch nie.

Insbesondere die Fraktion der Chaosdämonen sticht mit ihrem Dämonenprinzen-Anführer heraus, dem ihr durch eure Entscheidungen nicht nur neue Einheiten, sondern auch Körperteile freischaltet - Mutation sei Dank.

Die Map wird mit den Reichen der Chaosgötter größer denn je und soll sich auch wieder mit denen der zwei direkten Vorgänger per kostenlosem DLC kombinieren lassen. Wann dieser erscheint, lässt sich derzeit aber noch nicht abschätzen.

In Total War: Warhammer 2 hatte Creative Assembly ursprünglich Probleme, die Zug-Zeiten bei der vereinten Karte auf ein spielbares Niveau zu drücken. Einige Patches später haben sie allerdings bewiesen, dass der Traum von einer einzigen gewaltigen Warhammer-Welt tatsächlich performant realisierbar ist.

Was sonst noch alles in dem riesigen Echtzeit-Strategiespiel steckt, erfahrt ihr in Fabianos Anspiel-Fazit. Betrachtet es als Vorgeschmack auf seinen ausführlichen Test, auf den ihr euch heute auch noch freuen dürft.

Weitere spannende Releases

Neben Strategen kommen diese Woche auch Rollenspieler sowie Sims- und Weltraumfans auf ihre Kosten. Hier ist unser kleiner Überblick der interessantesten Neuerscheinungen der Woche.

Montag, 14. Februar 2022

Infernax: Im Action-RPG mit Retro-Look trefft ihr moralische Entscheidungen, züchtet einen kampfstarken Charakter hoch, sammelt jede Menge Schätze und spielt eines von mehreren Enden frei.

Dienstag, 15. Februar 2022

Star Wars: The Old Republic - Vermächtnis der Sith: Ursprünglich sollte die neue Erweiterung für das Star-Wars-MMO bereits im Dezember letzten Jahres erscheinen, wurde dann aber eine Woche vorher überraschend verschoben. Nun soll die Hatz nach dem abtrünnigen Sith Lord Darth Malgus aber endlich beginnen und euch auf den Wasserplaneten Manaan führen. Das Kampfsystem wurde ebenfalls überarbeitet, um das alternde Spiel auch wieder für Neueinsteiger interessanter zu machen.

Liberté: Wie passen Lovecraft und die französische Revolution zusammen? In diesem ungewöhnlichen Action-RPG mit Iso-Perspektive findet ihr es heraus und entscheidet das Schicksal von Paris.

Mittwoch, 16. Februar 2022

SpellMaster: The Saga: Mit diesem Rollenspiel schreiben zwei Entwickler einen Liebesbrief an die Gothic-Reihe und erweitern das Prinzip um den Ausbau- und die Verwaltung einer Magieakademie.

Donnerstag, 17. Februar 2022

Total War: Warhammer 3: Im finalen Teil der Trilogie wächst die Map weiter und lässt euch erstmals durch die Reiche der Chaosgötter streifen. Erneut entscheidet ihr in gewaltigen Echtzeitschlachten das Schicksal der Welt.

Die Sims 4: My Wedding Stories: Heiraten kann man in den Sims-Spielen ja schon lange, doch mit diesem DLC könnt ihr den schönsten Tag im Leben eurer Sims nun auch bis ins kleinste Detail planen.

Freitag, 18. Februar 2022

Spaceflight Simulator: Das beliebte Mobile-Game wagt den Early-Access-Sprung auf den PC und lässt Weltraum-Interessierte eigene Raumfähren- und stationen gestalten, um mit ihnen das Sonnensystem zu erkunden. Allerdings ohne süße Kerbals.

Am Freitag erscheint außerdem das lang erwartete Horizon Forbidden West für PlayStation 4 und 5. Ob Aloys Geschichte darin würdig fortgesetzt wird, erfahrt ihr im Test bei GamePro!

Haben wir spannende Releases vergessen? Schreibt uns eure Favoriten gerne in die Kommentare.