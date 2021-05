Im Steam Sale gibt es gerade 14 spannende Angebote

Auf Steam ist mal wieder die wöchentliche Midweek Madness gestartet. Und diese Woche können sich Fans von Shootern, Rollenspielen und Aufbaustrategie-Titeln über ein paar besonders spannende Angebote freuen. Im folgenden Artikel liefern wir euch eine Übersicht über die besten Rabatte und ordnen sie zusätzlich im Preisvergleich für euch ein.

Das Highlight der Woche

Control - Ultimate Edition

Genre: Action | Entwickler: Remedy Entertainment | Release: 27. August 2019 | Preis: 16 Euro (um 60 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 31. Mai 2021

Control ist ein ganz schön ungewöhnlicher Shooter. Kein Wunder, stammt das Spiel doch von den finnischen Studios Remedy Entertainment, das spätestens seit Alan Wake und Quantum Break eine treue Fangemeinde hinter sich scharen konnte. Doch Control ist nicht nur für Remedy-Liebhaber interessant. Wer ein Herz für das Obskure und Ungewöhnliche hat und sich für Serien wie Akte X oder Twin Peaks begeistern kann, ist hier genau richtig.



Denn wenn Control etwas ist, dann seltsam. Und das ist keineswegs im negativen Sinne gemeint. Im Singleplayer-Shooter, der stark auf seine ungewöhnliche Story setzt, verschlägt es uns in der Rolle von Protagonistin Jesse Faden in das sogenannte »älteste Haus« mitten in New York. Wir untersuchen nämlich das mysteriöse Verschwinden unseres Bruders und kommen dabei der Geheimorganisation FBC - Federal Bureau of Control - auf die Spur.



Und ohne euch zu viel zu verraten: Hier spielen eine unheimliche Macht, ein Haus, das sich selbst ständig neu strukturiert, Regierungsverschwörungen und übernatürliche Kühlschränke eine Rolle. Wem das alles zu absurd ist, den könnte zumindest das rasante Gameplay begeistern. Die Third-Person-Shooter-Mechaniken verzichten zwar auf ein Deckungssystem, das braucht es aber auch gar nicht.



Denn dank Jesses telekinetischer Fähigkeiten ziehen wir die Deckung - oder viel besser - einfach unsere Gegner vor unsere Flinte. Der ursprünglich in unserem Test kritisierte sehr hohe Schwierigkeitsgrad ist übrigens immer noch vorhanden, mittlerweile können wir aber nach Lust und Laune selbst einstellen, wie fordernd Control ausfallen soll. Außerdem ist der äußerst gelungene Foundation-DLC ebenfalls im Hauptspiel enthalten, den ihr spätestens mit dem aktuellen Steam-Angebot nachholen solltet.

Weitere spannende Angebote

Neben Control sind noch weitere spannende Spiele reduziert. Wir listen die interessantesten für euch auf:

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition: Es soll ja noch immer die Leute geben, die bis heute kein Witcher 3 gespielt haben. Das Komplettpaket ergattert ihr gerade im Sale für schlappe 10 Euro, dank einem Rabatt von 80 Prozent.

Cyberpunk 2077: Das aktuellste Rollenspiel von CD Projekt Red in einer dystopischen Zukunft à la Blade Runner und Ghost in the Shell gibt es momentan für 20 Prozent günstiger, also 48 Euro.

Red Dead Redemption 2: Rockstars aktuelles großes Wild-West-Abenteuer mit riesiger, detaillierter Open World und einer starken Geschichte kostet aktuell in der Ultimate Edition knapp 54 Euro (40 Prozent Rabatt).

Planet Zoo: Den virtuelle Traum eines jeden Wildtier-Enthusiasten, in dem wir unseren eigenen Zoo aufbauen und managen, gibt es im Sale als Deluxe Edition für 50 Prozent billiger, also für rund 27 Euro. Auch sämtliche DLCs sind gerade reduziert.

Hunt: Showdown: Der Multiplayer-Shooter aus dem Hause der Crysis-Macher, der mit einem unverbrauchten Setting und ungewöhnlichen Mechaniken besticht, ist dank einem Rabatt von 50 Prozent derzeit für 20 Euro zu haben. Auf die reduzierten Versionen mit DLC-Kram und so weiter solltet ihr vielleicht ebenfalls einen Blick werfen.

Outriders: Noch ein aktueller Multiplayer-Shooter, der sich in den letzten Wochen größter Beliebtheit erfreute. Mittlerweile ist der Hype zwar rum, aber wer noch kein Outriders gespielt hat, kann das jetzt für knappe 45 Euro tun, da der Sale das Spiel um 25 Prozent im Preis reduziert.

Sid Meier's Civilization VI: Eines der besten Aufbaustrategiespiele der letzten Jahre (fragt Michael Graf) bekommt diese Woche einen besonders großzügigen Rabatt von 75 Prozent und ist damit für 15 Euro zu haben.

FIFA 21 Ultimate Edition: Fußballprofis und die, die es gerne wären, kommen nicht um FIFA herum. Der aktuellste Teil steht im Sale mit 75 Rabatt für 22 Euro zum Verkauf.

Generation Zero: Ein Koop-Shooter, der zum Launch enttäuschte, aber sich seitdem zu einem waschechten Highlight für Spieleabende im Freundeskreis mauserte. Generation Zero kostet dank einem Rabatt von 72 Prozent schlappe 7 Euro.

Cloudpunk: Ein absolut atmosphärisches Cyberpunk-Abenteuer, welches sich nicht im Schatten der großen Genre-Brüder verstecken muss. Der Rabatt von 50 Prozent halbiert den Preis auf zehn Euro.

Frostpunk: Grimmiges Endzeit-Surivalspiel mit Aufbaustrategietwist oder Aufbaustrategie-Spiel mit grimmigen Endzeit-Survivaltwist, aktuell für 10 Euro aufgrund seines Rabatts von 66 Prozent erhältlich.

Outer Wilds: Von Kritikern wie Spielern gefeiertes Weltraum-Erkundungsspiel, das euch sehr, sehr, sehr lange beschäftigen wird. Glaubt uns. Kostet im Sale dank Rabatt von 40 Prozent nur 12,59 Euro.

Alan Wake: Falls ihr vor oder nach Control Lust auf noch mehr mysteriöse Abenteuer mit Shooter-Mechaniken habt, könnt ihr jetzt beim ersten Alan Wake getrost zuschlagen, das für 3 statt 12 Euro dank einem Rabatt von 75 Prozent kommt.

