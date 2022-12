Im Steam Sale sind gerade 11 Spiele mit Gold-Award besonders günstig

Auf Steam ist gerade wieder Schnäppchen-Zeit! Während der wöchentlichen Midweek Madness werden im Store zahlreiche Titel mit Rabatten versehen. Damit ihr dabei stets den Überblick bewahrt, haben wir uns an eurer Stelle ein wenig Zeit genommen und die aktuell besten Angebote herausgesucht.

Diesmal sind vor allem Spiele reduziert, die in unseren Tests eine ganz besonders gute Wertung eingefahren haben. Ihr findet hier also ausnahmslos Kandidaten, die mit einer 85 oder höher bewertet wurden und damit einen Gold Award verliehen bekamen.

Falls ihr eine Übersicht über die restlichen Stores da draußen für eure Entscheidung braucht, dann findet ihr wie gewohnt am Ende dieser Meldung unserer Vergleichstabelle.

Highlight der Woche - Anno 1800

Genre & Release: Aufbaustrategie | April 2019

Aufbaustrategie | April 2019 Rabatt & Preis: 67 Prozent reduziert | 20 statt 60 Euro

67 Prozent reduziert | 20 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 5. Januar

Anno 1800 ist mit Sicherheit eines der besten Spiele der letzten vier Jahre. Eigentlich sogar eines der besten Aufbauspieler aller Zeiten. Für gerade einmal 20 Euro bekommt ihr auf Steam also ein qualitativ herausragendes Erlebnis geboten, das euch gut und gerne über 100 Stunden lang beschäftigen kann.

Wenn ihr einmal mit dem Bau eurer Insel losgelegt habt, zieht euch Anno 1800 in seine schier endlose Motivations- und Optimierungsspirale. Es gibt immer was zu tun und dabei lauscht ihr einigen sehr entspannten Klängen und dürft die wundervolle Optik einer Welt während der Industrialisierung genießen.

Anno 1800 war lange auf Steam überhaupt nicht verfügbar und ist erst vor kurzem auf die Plattform zurückgekehrt. Die Bewertungen sind übrigens derzeit überraschend durchschnittlich, das liegt aber eben eher an der Rückkehr als an dem Spiel selbst. Mehr dazu lest ihr hier:

Noch mehr spannende Angebote

Abgesehen von Anno 1800 haben wir euch noch weitere reduzierte Spiele herausgesucht, die allesamt hervorragend bewertet wurden.

Planet Zoo: Eine famose Parksimulation, mit unheimlich lebensechten Tieren und vielen kreativen Möglichkeiten. (12 Euro, bis zum 22. Dezember um 75 Prozent reduziert)

Hunt: Showdown: Ein wirklich meisterhafter Western-Shooter, mit einer grandiosen Mischung aus Survival, Horror und PvP. (16 Euro, bis zum 19. Dezember um 60 Prozent reduziert)

Star Wars Jedi: Fallen Order: Im besten Jedi-Spiel seit Jedi Knight lernt ihr, als Cal Kestis eure Macht einzusetzen und euer Lichtschwert zu schwingen. (5 Euro, bis zum 19. Dezember um 88 Prozent reduziert)

Resident Evil: Village: Village gehört zum besten, was Resi zu bieten hat und lockt mit schaurigem Horror, krachender Action und einer atemberaubenden Optik. (20 Euro, bis zum 14. Dezember um 50 Prozent reduziert)

GTA 5: Ach, ihr kennt doch eh alle GTA 5. Und wenn ihr euch diesen Meilenstein jetzt kauft, dann habt ihr ihn sicher trotzdem nicht zum ersten Mal gekauft. Gebts' zu! (15 Euro, um 63 Prozent reduziert)

Divinity: Original Sin 2: Eines der besten Rollenspiele der jüngeren Vergangenheit, mit unzähligen Möglichkeiten und spektakulären Rundenkämpfen. (16 Euro, bis zum 22. Dezember um 65 Prozent reduziert)

Frostpunk: Dieses einzigartige Aufbauspiel zwingt euch zu bockschweren Entscheidungen, um in der Kälte zu überleben. (7 Euro, bis zum 21. Dezember um 75 Prozent reduziert)

Borderlands 3: Borderlands wie es immer wahr: Lustig, vielfältig, bunt und sehr, sehr unterhaltsam! (26 Euro, bis zum 15. Dezember um 67 Prozent reduziert - gilt nur für die Deluxe Edition)

Kerbal Space Program: Was wie ein knuffiges Spielchen wirkt, ist in Wahrheit eine hochanspruchsvolle Weltraum-Simulation. (10 Euro, bis zum 19. Dezember um 75 Prozent reduziert)

Watch Dogs: Erkundet eine offene Welt und setzt mit euren Hacker-Fähigkeiten zahlreiche Bereiche davon lahm. (7 Euro, bis zum 19. Dezember um 75 Prozent reduziert)

Großer Sale auch bei GOG

GOG hat ebenfalls aktuell einen großen Sale am Laufen. Hier wurde sogar bereits die große Winter-Aktion gestartet, die bis zum 2. Januar andauert. Anders als bei Steam, sind bei GOG alle Spiele komplett ohne Kopierschutz zu haben. Zu den aktuell reduzierten Highlights gehören Spiele wie Disco Elysium oder Alien Isolation. Mehr zum Sale gibt es hier:

Preisvergleich auf einen Blick

Hier gibt's die spannendsten Angebote der Woche im übersichtlichen Preisvergleich mit GOG, dem Epic Store und Gamesplanet.

Spiel Steam GOG Epic Gamesplanet Anno 1800 19,80€ - 19,79€ 53,99€ Borderlands 3: Super Deluxe Edition 26,39€ - 79,99€ 71,99€ Divinity: Original Sin 2 15,74€ 18,02€ - - Frostpunk 7,49€ 7,50€ 27,99€ 6,25€ GTA 5 14,98€ - 29,99€ 26,98€ Hunt: Showdown 15,99€ - - - Kerbal Space Program 9,99€ 10€ - 35,99€ Planet Zoo 11,24€ - - 40,49€ Resident Evil: Village 19,99€ - - 15,99€ Star Wars Jedi: Fallen Order 4,79€ - 39,99€ 15,99€ Watch Dogs 7,49€ - - 26,99€

Ist etwas für euch im Steam Sale oder beim GOG Sale dabei? Oder habt ihr noch weitere Empfehlungen, die stark reduziert sind und sich lohnen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare! Wir freuen uns über eure Empfehlungen.