Wir haben ein paar heiße Tipps für den aktuellen Steam Sale für euch.

Es ist wieder soweit: Wie jeden Mittwoch picken wir euch die besten Angebote aus dem aktuellen Steam Sale heraus. In unserer Liste sind Spiele für jeden Geschmack dabei - und auch für jeden Geldbeutel. Beim Rumstöbern sind wir insbesondere auf einen Titel gestoßen, den ihr euch am besten nicht entgehen lasst!

Highlight der Woche - Horizon: Zero Dawn - Complete Edition

1:31 Horizon Zero Dawn im Gameplay-Trailer: Die PC-Version sieht fantastisch aus

Genre & Release: Open-World-Action | 7. August 2020 auf dem PC

Open-World-Action | 7. August 2020 auf dem PC Rabatt & Preis: 75 Prozent | 12 Euro statt 50 Euro

75 Prozent | 12 Euro statt 50 Euro Angebot gilt bis zum: 7. Dezember 2023

Horizon: Zero Dawn ist ein preisgekröntes Action-Rollenspiel, das sich in einem postapokalyptischen Universum abspielt, in dem ihr gegen Maschinen-Dinosaurier kämpft. Das Videospiel wurde zunächst exklusiv für die PS4 veröffentlicht und ist seit 2020 auch für den PC erhältlich. Zur PC-Version gibt es auch einen ausführlichen GameStar-Test.

In dem Open World-Hit schlüpft ihr in die Rolle der Heldin Aloy, die zusammen mit anderen Jägern für das Gleichgewicht zwischen Mensch und Maschine sorgt - denn die Welt ist voller Roboter-Dinos. Dabei begebt ihr euch auf die Suche nach Antworten, wieso die Welt zu dem Ort geworden ist, auf dem ihr nun ums Überleben kämpft.

Der Actiontitel bietet mit einer riesigen Map und einer umfassenden Haupt- sowie zahlreichen Nebenquests für viele Stunden Spielspaß, weswegen der Titel nicht nur zum Sale ein absoluter Knüller ist. Der vergünstigte Preis hilft aber natürlich, denn ihr spart für die Horizon: Zero Dawn Komplettversion auf Steam aktuell ganze 75 Prozent.

In der Komplettversion sind neben dem Hauptspiel Horizon: Zero Dawn auch die Erweiterung The Frozen Wilds enthalten, sowie diverse Skin-Pakete.

Weitere tolle Spiele im Sale

PLUS 11:31 Panzer Corps 2 im Test: Das erste Strategiespiel-Highlight 2020

1:16 A Juggler's Tale - Neuer Trailer zum Plattformer, in dem eine Puppe endlich frei sein will - Neuer Trailer zum Plattformer, in dem eine Puppe endlich frei sein will

Golf With Your Friends: In der 3D-Minigolf-Simulation für bis zu 12 Spieler gleichzeitig versenkt ihr mit euren Minigolf-Skills nicht nur den Ball, sondern auch eure Freunde. Auf zahlreichen Motto-Kursen liefert ihr euch entweder ein faires Match oder sabotiert sie und ihren Ball mit verschiedenen Mitteln. (Um 65 Prozent auf 8,40 Euro reduziert bis zum 4. Dezember)

Hell Let Loose: Als krönenden Abschluss gibt es gerade noch einen gefeierten Multiplayer-Shooter im Angebot. Mit jeweils 50 Spielern pro Seite stürzt ihr euch in Schlachten des Zweiten Weltkrieges. Das Spiel ist mit fast 30 Euro zwar der teuerste Titel unserer Sale-Liste, lohnt sich aber zur Abwechslung von anderen Shootern auf jeden Fall! (Um 35 Prozent auf 29,24 Euro reduziert bis zum 12. Dezember)

Alle Angebote im Preisvergleich

Seid ihr bei den aktuellen Steam-Angeboten fündig geworden? Welches Spiel holt ihr euch? Gibt es andere Spiele, die ihr euch im Sale wünscht, die nicht aufgelistet sind? Gibt es andere aktuell reduzierte Titel, die ihr uns und anderen Usern empfehlen könnt? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare, wir freuen uns auf eure Spar-Tipps!