Steam-Sale: Gerade sind viele tolle Spiele aus Deutschland reduziert, wir haben 8 Empfehlungen

Die Spieleindustrie in Deutschland mag nicht die größte oder berühmteste sein, aber auch hierzulande werden immer wieder großartige Spiele entwickelt. Auf Steam findet jetzt eine Rabattaktion statt, bei der Spiele Made in Germany besonders günstig zu bekommen sind. Unsere Redaktion hat deshalb einige persönliche Empfehlungen herausgesucht, legen wir gleich los!

Desperados 3

14:17 Desperados 3 im Test-Video - Die beste Schleichtaktik, die wir je gespielt haben

Genre: Echtzeit-Taktik | Release: 16. Juni 2020 | Preis & Rabatt: 19,99 Euro, 50 Prozent reduziert

Fabiano Uslenghi: Vor 20 Jahren ist mir Desperados entkommen. Damals war ich nämlich noch zu jung, um das Spiel vollständig durchzuspielen. Was auch daran lag, dass ich nur eine Demo von dem Stealth-Abenteuer im Wilden Westen besaß. Mit Desperados 3 kehrte ich dann zur Mittagsstunde zurück, rückte meinen breitkrempige Hut zurecht, blickte dem Spiel in die Augen und sprach: »Diesmal nicht, Partner!«

Ich habe Wort gehalten und wurde mit einem der besten Strategiespiele des ganzen Jahres belohnt! Von einer Mission in die nächste führte ich meine Bande charismatischer Western-Helden, die jeden noch so kleinen Vorteil in den weitläufigen Arealen auszunutzen wussten, um Gauner, Revolverhelden und aalglatte Plantagen-Besitzer unter die Erde zu bringen. Oder auch einfach nur ohnmächtig zu schlagen.

Die Handlungsfreiheit in den Echtzeit-Taktik-Spielen von Mimimi haut mich einfach immer wieder vom Saloon-Hocker. Gepaart mit den vielen abwechslungsreichen Charakteren und einer stimmungsvollen Geschichte, investiere ich nur zu gern Stunde um Stunde – selbst wenn es die ganze Zeit die gleiche Mission ist. Auch, weil scheitern und neu laden schon immer zur Prämisse gehörte.

Everspace 2

1:41 Everspace 2 ist endlich fertig! Und der Launch Trailer sorgt für ordentlich Stimmung

Genre: Weltraum-Action | Release: 6. April 2023 | Preis & Rabatt: 39,99 Euro, 20 Prozent reduziert

Heiko Klinge: Falls ihr euch an Diablo 4 schon satt gespielt habt oder nach einer storylastigen Action-Rollenspiel-Alternative ohne den ganzen MMO-Kram sucht, dann müsst ihr Everspace 2 spielen! Ja, richtig gelesen.

Denn Everspace 2 mag sich zwar als Weltraumspiel tarnen, funktioniert aber in vielerlei Hinsicht wirklich wie ein klassisches Action-RPG. Ihr lootet und levelt, optimiert euren Build, setzt mächtige Spezialfähigkeiten ein und freut euch, dass alles um euch herum zerplatzt. Nur dass ihr hier eben mit Raumschiff- statt Charakterklassen hantiert, Gatling-Kanonen statt Zauberstäbe sammelt und Schilde statt … nunja … Schilde anlegt. Aber halt andere Schilde, ihr versteht schon.

Das alles erledigt ihr wie in Diablo 4 in einer zusammenhängenden Spielwelt (durch Raumtore getrennt), die ihr euch im Verlauf der Story nach und nach erschließt. Die wird zwar natürlich nicht ganz so opulent präsentiert wie im Blizzard-Blockbuster, motiviert mit vielen Comic-Zwischensequenzen aber dennoch von Anfang bis Ende.

Darüber hinaus sieht Everspace 2 zum Anbeißen aus, und das nicht nur im All, sondern auch innerhalb von Raumstationen und auf Planetenoberflächen. Und es liefert angesichts des kleinen Teams und der aufwändigen Produktion wirklich einen enormen Umfang. Wer das All ein bisschen tiefer erforscht und auch die vielen Nebenmissionen mitnimmt, darf locker 50 Stunden bis zum Finale einplanen.

Signalis

1:05 Signalis - Ankündigungs-Trailer des Survival-Horrorspiels

Genre: Survival-Horror | Release: 27. Oktober 2022 | Preis & Rabatt: 15,99 Euro, 20 Prozent reduziert

Steffi Schlottag: Über Signalis darf man gar nicht zu viel erzählen. Denn ein großer Teil des besonderen Reizes ist es, überhaupt herauszufinden, was hier eigentlich passiert. Deshalb halte ich mich bewusst vage und gebe allen Horror- und Space-Fans den Tipp: Einfach mal zuschlagen, 96 Prozent positive Reviews hat das Spiel nicht umsonst gesammelt.

Wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt: Signalis spielt in einer ziemlich düsteren, hochtechnologischen Zukunft. Ihr schlüpft in die Rolle von Elster, die nach ihrer verschwunden Partnerin sucht – aber vor allem erstmal selbst in einer feindseligen Welt überleben muss.

Lovecraft-Horror trifft hier einen Survival-Shooter mit starker Story. Die wird vor allem über Texte und Videosequenzen erzählt, stellt euch also auf ein bisschen Lesestoff ein. Und wenn ihr zwischendurch nicht mehr mitkommt, keine Sorge: Signalis spielt absichtlich mit eurer Verwirrung.

Witch It

4:40 Witch It - Video-Special zum DCP-Gewinner "bestes deutsches Spiel 2018"

Genre: Party-Spiel | Release: 22. Oktober 2020 | Preis & Rabatt: 4,99 Euro, 75 Prozent reduziert

Alex Bernhardt: Versteckspielen ist nicht nur was für Kinder! Gut, ich habe mittlerweile auch keine Lust mehr, mich in irgendeine Ecke zu quetschen oder in einem Busch zu verkriechen. In Witch It verstecke ich mich deutlich bequemer vor meinen Freunden – und auch kreativer!

Als Hexe kann ich mich nämlich in jegliche Objekte verwandeln, die in der Spielwelt herumliegen – die Jäger müssen mich dann ganz klassisch aufspüren, haben aber dafür natürlich ihre eigenen nützlichen Gadgets im Gepäck. Anfangs ist das Spiel noch recht entspannt, hauptsächlich sitze ich wie im Kinderspiel nur herum und hoffe, nicht gefunden zu werden. Wenn sie mich aber erst Mal entdeckt haben und ich panisch als fliegende Pizza flüchte, dann macht Witch It richtig Laune.

Witch It unterhält vielleicht nicht für viele Stunden am Stück, mit Freunden bietet das Versteckspiel aber eine super Abwechslung für Zwischendurch.

15:46 We Are Football - Vorschau zum neuen Fußball-Manager vom Anstoss-Erfinder

Genre: Fußballmanager | Release: 10. Juni 2021 | Preis & Rabatt: 9,99 Euro, 60 Prozent reduziert

Dennis Zirkler: Die Bundesliga ist in der Sommerpause, aber ihr wollt trotzdem Fußball auf dem Bildschirm? Dann könnt ihr natürlich FIFA spielen – oder einen Fußballmanager. Vielleicht sogar einen deutschen, wie in der guten, alten Zeit von Anstoss, EA Fußball Manager und Co.

Aktuell gibt’s da drei offensichtliche Möglichkeiten: Ihr installiert mal wieder Anstoss 3 (immer eine super Idee), ihr kauft euch das Anstoß-Reboot aus dem Jahr 2022 (eine ganz und gar fürchterliche Idee) oder ihr probiert es mit We Are Football, dem aktuellen Werk von Anstoss-Erfinder Gerald Köhler.

Letzeres drückt zumindest bei mir viele Knöpfe und hat viele Qualitäten, die Anstoss seinerzeit so großartig gemacht haben. Klar, taktische Meisterleistungen und hohen Realismus bei der Spielberechnung dürft ihr nicht erwarten, dafür gibt es den Football Manager von Sports Interactive.

Doch dafür hat We Are Football Herz, Humor und ist im Vergleich zum FM noch ein echtes Fußballmanagerspiel, in das man sich nicht stundenlang reinfuchsen muss. Perfekt für die Sommerpause!

Golf It!

In Golf It spielt ihr Minigolf auf den verrücktesten Strecken.

Genre: Sportsimulation | Release: 17. Februar 2017 | Preis & Rabatt: 4,49 Euro, 50 Prozent reduziert

Jesko Buchs: Ich habe in meinem Leben noch kein einziges Mal richtig Golf gespielt - und trotzdem schon eine ganze Menge Bälle eingelocht. Möglich macht’s die spaßige Minigolf-Simulation Golf It! vom deutschen Entwickler Perfuse Entertainment.

Golf It! ist weniger eine möglichst realistische Simulation des Golfens, sondern will euch viel mehr mit einer Vielzahl an bunten Maps und verschiedenen Schwierigkeitsgraden bei Laune halten. Eine aktive Community reicht über den Workshop immer wieder neue Maps nach und hält das Spiel am Leben.

Hin und wieder ist in Golf It! zwar Köpfchen gefragt, um den Ball ans Ziel zu bringen, grundsätzlich eignet sich das Spiel aufgrund seiner simplen Mechanik aber super für einen entspannten Abend mit Freunden. Etwa, wenn man nach einer anstrengenden Runde Warzone einfach ein bisschen nebenbei quatschen will.

Industria

7:50 Industria - Test-Video zum Ego-Shooter, der an Half-Life 2 erinnert

Genre: Ego-Shooter | Release: 30. September 2021 | Preis & Rabatt: 7,99 Euro, 60 Prozent reduziert

Phil Elsner: Industria ist einfach eins von diesen typischen Steam-Sale-Spielen. Zum Vollpreis will ich den Story-Shooter nicht wirklich guten Gewissens empfehlen, aber für die acht Euro kann und sollte man den Trip in ein alternatives Ost-Berlin des Jahres 1989 definitv wagen!

Industria ist nur etwa fünf Stunden lang und wirkt mit seinem abrupten Ende nicht so ganz fertig, hat ein paar Bugs und die üblichen Ecken und Kanten einer Indie-Produktion. Aber dafür hat Industria etwas, das vielen AAA-Shootern heutzutage fehlt: Es hat Seele. Man spürt förmlich die Leidenschaft, die das Entwicklerteam in das Projekt gesteckt hat, um ein einzigartiges Setting und dichte Atmosphäre zu erschaffen.

Die Prämisse um eine Parallelwelt, Roboter und KI ist spannend erzählt und inszeniert, nervigen Sammelkram oder Nebenquests gibt’s nicht, die Stimmung ist zum Schneiden dicht und der experimentelle Soundtrack passt einfach wie die Faust aufs Auge. Nein, Industria ist nicht perfekt, aber in diesem “kleinen Half-Life aus Deutschland” steckt ein ganz eigener Charme, tolle Ideen und viel Mut. Und das ist manchmal einfach mehr wert, als reine production value.

Dorfromantik

PLUS 21:08 DevPlay: Wie Dorfromantik den Sprung vom Uni-Projekt auf die Erfolgsschiene schaffte

Genre: Puzzlespiel | Release: 28. April 2022 | Preis & Rabatt: 9,09 Euro, 30 Prozent reduziert

Tillmann Bier: Es mag sein, dass ich Dorfromantik schon ein- oder zweimal empfohlen habe. Aber das Aufbau-Puzzlespiel ist auch viel zu großartig, um es nicht öfter zu erwähnen! Ich spiele es immer, wenn ich wenig Zeit habe, oder nach einem anstrengenden Tag einfach nur entspannen möchte, denn dafür ist Dorfromantik perfekt geeignet.

Aus sechseckigen Kärtchen, die ihr von einem Stapel zieht, baut ihr euch hier eine friedliche und atmosphärische Landschaft auf, die unter anderem aus Dörfern, Wäldern, Feldern, Seen und Flüssen besteht. Ziel ist es, die Kärtchen möglichst passend aneinander zu legen. So sammelt ihr Punkte, schaltet neue Karten frei und verlängert die Dauer einer Runde. Denn irgendwann gehen euch die Karten aus und ihr könnt von vorne anfangen.

Mit seiner stilsicheren Papierschnitt-Optik, einem entspannenden Soundtrack, und nicht zuletzt den Hintergrundgeräuschen wie dem fernen Bellen eines Hundes, dem Schnaufen einer Dampflok oder dem Ruf eines Vogels bildet Dorfromantik ein wunderschönes Gesamtkunstwerk.

Ist bei unseren Empfehlungen auch ein Spiel für euch dabei, oder könnt ihr keinem der obigen Titel etwas abgewinnen? Überlegt euch, eines der Spiele zu erwerben, und wenn ja, welches ist es? Habt ihr vielleicht selbst eine Empfehlung aus dem Steam-Sale? Welches ist euer Lieblingsspiel aus Deutschland?