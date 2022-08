Auf Steam und GOG sind gerade 11 tolle Spiele besonders günstig zu haben

Es sind gerade gute Tage für Spielerinnen und Spieler: Auf der Eröffnungsshow der Gamescom gibt es jede Menge neue Spiele und Trailer zu sehen und in den Shops warten gute Angebote darauf, von den Schnäppchenjägern entdeckt zu werden. Nicht nur bei Steam gibt es die traditionellen Mittwochs-Angebote, auch ein großer Sale auf GOG lockt mit vielen reduzierten Spielen.

Wir haben einige der besten Deals für euch herausgesucht und stellen sie kurz vor. Wenn ihr übrigens wissen wollt, welche neuen Spiele es diese Woche in die Stores geschafft haben, werdet ihr hier fündig:

Highlight der Woche: Age of Empires 4

Genre: Echtzeitstrategie | Release: | Preis: 25 Euro (um 50 Prozent reduziert auf Steam)

Wenn ihr auf Echtzeitstrategie steht, aber Age of Empires 4 bisher unangetastet gelassen habt, ist jetzt wohl eine der besten Gelegenheiten, den Titel noch nachzuholen. Denn wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr das Spiel noch bis zum Ende der Aktion am 29. August kostenlos spielen. Außerdem wurden erst gestern zwei neue Fraktionen angekündigt, die im Oktober die bestehende Auswahl als kostenloses Update erweitern. Ihr seht sie oben im Trailer.

Bisher wählt ihr in Age of Empires 4 aus acht Fraktionen mit eigenen Einheiten und besonderen Stärken und Schwächen. Ihr baut Gebäude, errichtet Mauern und bildet Soldaten aus, die ihr dann in den Kampf gegen die KI oder menschliche Gegner schickt. Während diese Scharmützel Spaß machen, mussten wir im Test vor allem die Kampagne kritisieren.

Zuletzt gab es mit Season 2 neuen Content-Nachschub. Warum das aber nicht nur eine gute Nachricht für Age of Empires 4 ist, erklärt euch Fabiano in seiner Kolumne:

Weitere Angebote auf Steam

Sherlock Holmes: Chapter One: Ein Detektivabenteuer, in dem ihr als junger Sherlock Holmes nicht ganz so knifflige Fälle wie im Vorgänger löst. Dafür gibt es tolle Charaktere und eine faszinierende Open World. (22 Euro, 50 Prozent reduziert)

Zum Release der gelungenen Riesen-Kampagne Immortal Empires ist auf Steam gerade außerdem die gesamte Warhammer-Reihe von Total War reduziert zu haben, mehr erfahrt ihr hier:

Schnäppchen im GOG-Sale

Auch bei GOG läuft aktuell ein großer Sale mit vielen Angeboten. Bis zum 25. August um 16:00 Uhr könnt ihr euch hier sogar ein Gratis-Spiel sichern, nämlich das düstere Point & Click Adventure Stasis. Darüber hinaus gibt es noch so manch andere Schnäppchen:

Weird West: Wie der Wilde Westen, allerdings mit allerlei übernatürlichen Monstern, mit denen ihr euch in diesem Action-Rollenspiel aus isometrischer Perspektive anlegen müsst. Trotz kleinerer Steuerungsmacken haben wir das Spiel im Test gelobt. (30 Euro, 25 Prozent reduziert)

Alle Angebote im Überblick

Zum Schluss gibt es wie gewohnt noch unsere große Preisvergleichstabelle, in der alle Angebote aufgelistet sind. Hier bitte:

Habt ihr ein Angebot gefunden, das euch gefällt? Oder fehlt euch noch ein ganz besonderes Spiel? schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!