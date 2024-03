Bei Steam könnt ihr jetzt ein Action-Rollenspiel mit Mythologie-Setting vor Release kostenlos testen

In der Testversion von Vindictus: Defying Fate müsst ihr unter anderem diesen wolfartigen Gegner besiegen.

Kämpfe sind in Spielen eure Lieblingsbeschäftigung und ihr blüht erst so richtig auf, wenn ihr Schwert, Axt oder Streitkolben schwingt? Dann solltet ihr vielleicht einen Blick auf Vindictus: Defying Fate werfen. Das Rollenspiel könnt ihr noch bis zum 18. März um 9 Uhr kostenlos auf Steam ausprobieren.

Wir stellen euch den Titel kurz vor, damit ihr wisst, ob er sich für euch lohnt.

Wie kann ich das Spiel testen? Ihr müsst ihr euch lediglich in euren Steam-Account einloggen und auf der Shopseite von Vindictus auf den Button Zugriff anfordern klicken. Dann könnt ihr das Spiel direkt herunterladen.

Was ist Vindictus: Defying Fate?

Die an ein Soulslike erinnernden, knackigen Kämpfe stehen in dem Action-Rollenspiel im Vordergrund. Ihr tretet mit mittelalterlicher Bewaffnung gegen verschiedene Gegner und riesige Bosse an und müsst im richtigen Moment deren Angriffen ausweichen oder sie parieren.

Dazwischen setzt ihr selbst leichte und starke Hiebe mit dem Schwert oder nutzt eine eurer aktiven Fähigkeiten. Wie die Kämpfe aussehen, zeigt auch schon ein Trailer:

1:19 Vindictus: Defying Fate mit erstem Trailer enthüllt und es gibt schon sehr bald eine Pre-Alpha

Die Testversion enthält nur einen kleinen Teil des sich in Entwicklung befindlichen Spiels und soll euch vor allem in das Kampfsystem einführen. Außerdem könnt ihr hier noch auf technische Kinderkrankheiten stoßen.

Auf Steam und dem offiziellen Discord-Server verraten die Entwickler noch weitere Details zu ihren Plänen für Vindictus:

Welt: Eine Open World wird es im Action-Rollenspiel nicht geben. Stattdessen erwarten euch mehrere einzigartige Regionen, in denen euch aufregende Erlebnisse erwarten sollen. Ob es sich eher um frei erkundbare Gebiete oder geschlossenere Level handelt, verraten die Entwickler nicht. Optisch sind die Welt und ihre Bewohner von der keltischen Mythologie inspiriert.

Eine Open World wird es im Action-Rollenspiel nicht geben. Stattdessen erwarten euch mehrere einzigartige Regionen, in denen euch erwarten sollen. Ob es sich eher um frei erkundbare Gebiete oder geschlossenere Level handelt, verraten die Entwickler nicht. Optisch sind die Welt und ihre Bewohner von der keltischen Mythologie inspiriert. Story: Die Geschichte von Vindictus ist in der Testversion noch nicht präsent, im fertigen Spiel soll es aber eine Story-Kampagne geben.

Die Geschichte von Vindictus ist in der Testversion noch nicht präsent, im fertigen Spiel soll es aber eine Story-Kampagne geben. Bosskämpfe: Die Angriffe von Bossgegnern folgen immer einem bestimmten Muster. Ihre Attacken könnt ihr entweder nicht parieren oder ihnen nicht ausweichen, es ist also die richtige Reaktion gefragt.

Die Angriffe von Bossgegnern folgen immer einem bestimmten Muster. Ihre Attacken könnt ihr entweder nicht parieren oder ihnen nicht ausweichen, es ist also die richtige Reaktion gefragt. Charaktere: In der Testversion lassen sich zwei verschiedene Figuren auswählen, im fertigen Spiel sind es aber deutlich mehr. Sie sehen nicht nur unterschiedlich aus, sondern verlangen auch jeweils nach einem eigenen Spielstil.

In der Testversion lassen sich zwei verschiedene Figuren auswählen, im fertigen Spiel sind es aber deutlich mehr. Sie sehen nicht nur unterschiedlich aus, sondern verlangen auch jeweils nach einem eigenen Spielstil. Multiplayer: Zum Release von Vindictus soll es auch einen Multiplayer-Modus geben. Der ist zunächst nur auf Koop ausgerichtet, für Kämpfe gegen andere Spielerinnen und Spieler gibt es noch keine Pläne.

Wann erscheint Vindictus: Defying Fate? In einem FAQ geben die Entwickler an, noch keinen festen Zeitplan für den Release zu haben. Es wird auch kein grober Release-Zeitraum genannt. Der gerade spielbare Teil von Vindictus entstand in nur einem Jahr Entwicklungszeit. Da das Spiel aber noch viel größer werden soll, müsst ihr wahrscheinlich noch längere Zeit warten.