Steam Winter Sale endet heute: Letzte Chance, diese tollen Spiele günstig abzustauben!

Endspurt beim Steam Winter Sale: Ihr habt noch bis 5. Januar 2023 um 19 Uhr Zeit, um euch die besten Angebote aus tausenden Rabatten herauszupicken. Aber keine Sorge, wir haben schon jede Menge Empfehlungen gesammelt - mit dieser Übersicht findet ihr die besten Angebote noch rechtzeitig. Viel Spaß beim Stöbern!

Für Sparfüchse: Spiele unter 5 Euro

Wir haben 25 tolle PC-Spiele aufgespürt, die ihr gerade für weniger als 5 Euro bekommt. Alle Genres sind vertreten, von Star Wars: Jedi Fallen Order bis zum Koop-Hit Unravel. Zu den Angeboten geht's einmal hier entlang bitte:

Steam Winter Sale Diese 25 Spiele gibt's für unter 5 Euro!

Für Rollenspiel-Fans: Großartige RPGs

Falls ihr das neue Jahr mit einem spannenden, neuen Rollenspiel beginnen wollt, dann haben wir genau die richtige Genre-Übersicht für euch. Bei 15 Top-Titeln ist bestimmt auch was für euch dabei:

Steam Winter Sale Diese 15 großartigen Rollenspiele sind stark reduziert

Alles schon durch, ihr wollt was Neues? Dann steht euch vermutlich ein gutes Jahr bevor: 2023 erscheint mit Starfield, Diablo 4 und Hogwarts Legacy jede Menge hochkarätiger RPG-Nachschub. Aber es gibt noch mehr spannende Releases abseits der großen Namen.

11:34 Hogwarts Legacy - Vorschau-Video zu Open World, Besenflug und Tierzucht

Für Strategen: Jede Menge Aufbau und Taktik

Rollenspiele sind nicht euer Ding, es muss die glorreiche Strategie sein? Kein Problem, auch dafür haben wir die passende Liste. Darin werdet ihr bestimmt fündig, egal ob ihr eher auf Echtzeit-Taktik oder gemütlichen Aufbau steht - Planet Zoo oder doch lieber Total War: Three Kingdoms? Die Redaktion empfiehlt euch hier einige persönliche Favoriten, die es noch kurze Zeit sehr günstig gibt:

Steam Winter Sale Diese 8 Strategie-Hits gibt es gerade besonders günstig

Und auch hier haben wir gute Nachrichten, wenn ihr Steam leer gespielt habt: 2023 wird auch für Strategie-Fans ein interessantes Release-Jahr. Wir haben die spannendsten Neuerscheinungen für euch gesammelt.

Für Neugierige: Unsere ungewöhnlichsten Empfehlungen

Von kämpfenden Krähen bis zur viktorianischen Dating-Sim: Diese Spiele empfiehlt euch garantiert niemand außer unserer hauseigenen Expertin für Ausgefallenes. Community Managerin Mary hat für euch jede Menge ausgefallener Titel parat:

Steam Winter Sale 11 Spiele, die euch sonst keiner empfiehlt

Jetzt wird's persönlich

Letzte Chance, um eure Empfehlungen aus dem Steam Winter Sale mit uns und der GameStar-Community zu teilen: Schreibt uns gern in die Kommentare, was ihr euch im Sale geschnappt habt oder was jeder sich holen sollte.