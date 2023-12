Steam Winter Sale: 7 tolle Spiele sind gerade für unter 5 Euro zu haben

Hellblade und Ryse: Son of Rome sind zwei der Spiele, die im Steam Winter Sale gerade besonders günstig sind.

Der Steam Winter Sale ist gestartet und wir haben uns direkt einmal quer durch den Store gewühlt, um euch die spannendsten Spiele für unter 5 Euro zu präsentieren. Das ist weniger, als ein Glühwein in München kostet, wie wir seit unserem letzten Weihnachtsmarktbesuch bestätigen können!

Egal, welches Genre ihr mögt, in unseren persönlichen Empfehlungen findet ihr bestimmt mindestens ein passendes Schnäppchen, mit dem ihr euch die Zeit vertreiben könnt.

Trombone Champ

Genre : Musikspiel

: Musikspiel Entwickler : Holy Wow Studios LLC

: Holy Wow Studios LLC Release : September 2022

: September 2022 Preis & Rabatt: 5 Euro (60 Prozent Rabatt)

Natalie Schermann: Wartet, nicht drüberscrollen! Gebt mir eine Chance, euch meine Empfehlung zu erklären! Trombone Champ ist das lustigste Rhythmus-Spiel, das ich jemals in die Hände bekommen habe. Und das macht es zum perfekten Begleiter für die Feiertage! Denn dank der simplen (nicht einfachen) Steuerung könnt ihr das auch super mit euren Kiddies oder euren Partnern, Eltern oder sogar Großeltern zocken, die sonst vielleicht so gar nichts mit Videospielen anfangen können.

Wie in beispielsweise Guitar Hero gilt es auch hier, die Noten im richtigen Rhythmus und auf der richtigen Höhe zu treffen. Die Höhe des Tons bestimmt ihr mit der Maus, was die Bewegung einer Zugposaune imitieren soll. Mit der Leertaste blast ihr in das Instrument. Das Lustige an Trombone Champ: Egal wie gut ihr seid, das Ergebnis hört sich immer schief und drollig an!

Ihr könnt aus einer langen Liste von Stücken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wählen. Trombone Champ bekommt nach wie vor Updates und damit auch neue Lieder. Ich habe noch nie so viele Lachtränen vergossen bei einem Spiel - und das häufig mit meiner Mama am Telefon, weil wir beide große Fans sind. Wenn euch meine Empfehlung noch nicht überzeugt hat, dann bitte schaut euch dieses Video an:

Before Your Eyes

1:05 Before Your Eyes - Trailer zeigt emotionales Blinzel-Adventure

Genre : Adventure

: Adventure Entwickler : GoodbyeWorld Games

: GoodbyeWorld Games Release : April 2021

: April 2021 Preis & Rabatt: 4,50 Euro (50 Prozent Rabatt)

Steffi Schlottag: Ihr ahnt es schon, von mir kommt mal wieder eine sehr emotionale Empfehlung. Diesmal das einzigartige Story-Spiel Before Your Eyes, das ihr mit euren Augen steuert. Ja, richtig gelesen: Ihr spult die Zeit im Spiel vor, indem ihr blinzelt – dazu braucht ihr eine angeschlossene Webcam.

Diese vermeintlich absurde Idee erzeugt einen unentrinnbaren Sog in die Geschichte des Spiels. Meine Figur ist zu Beginn des Spiels bereits tot und wird nun vom Fährmann ins Jenseits geleitet. Jetzt läuft meine gesamte Lebensgeschichte noch einmal vor meinem inneren Auge ab und ich will die Szenen so lange wie möglich auskosten – doch irgendwann muss ich die brennenden Augen schließen und zack! Der Moment ist unwiederbringlich vorbei, die kostbare, viel zu begrenzte Lebenszeit rinnt mir durch die Finger.

Ich kann euch fast garantieren, dass ihr hier mindestens einmal weinen werdet. Wenn nicht wegen der wirklich schönen Story, dann zumindest, weil eure Augen vom langen Offenhalten trocken werden. Je nachdem, wie oft ihr blinzelt, dauert ein Durchlauf zwischen einer und zwei Stunden, perfekt also für ein paar besinnliche Momente während der Feiertage.

Hellblade: Senua's Sacrifice

3:36 Hellblade: Senua's Sacrifice - Musik-Trailer stellt Sound des Action-Adventures vor

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Entwickler : Ninja Theory

: Ninja Theory Release : August 2017

: August 2017 Preis & Rabatt: 4,49 Euro (85 Prozent Rabatt)

Alex Bernhardt: Es gibt kein Spiel, das mit Hellblade vergleichbar ist. Und es gibt kein Spiel, das mir die Macht von Videospielen deutlicher gezeigt hat. Klingt vielleicht etwas überzogen, aber dieses Story-Meisterwerk ist für mich der Inbegriff von Immersion - kein Buch und kein Film der Welt hätten Senuas Reise nahbarer darstellen können.

Die Keltin kämpft hier nämlich nicht nur mit düsteren Monstern, sondern vor allem mit ihrer Psyche: Halluzinationen, Panikzustände und vor allem die Stimmen in ihrem Kopf plagen sie merklich.

Ich habe Hellblade mit guten Kopfhörern in einem dunklen Zimmer völlig alleine gespielt. Von links rät mir eine Stimme, ich soll weiterlaufen, rechts oben sagt mir eine andere, ich solle umdrehen. Dazwischen redet eine dritte Persönlichkeit, die besonders schnell in Panik verfällt - und das überträgt sich auch auf mich.

Als ich die Kopfhörer nach ein paar Stunden wieder abgenommen habe, musste ich mich erst Mal wieder an die Stille in meinem Kopf gewöhnen. Plötzlich waren keine Stimmen mehr da, die alles kommentieren, was ich mache.

Hellblade ist eine Erfahrung, die ich wohl nie vergessen werde - und für nicht mal fünf Euro mehr als empfehlenswert. Dann seid ihr auch direkt vorbereitet, wenn nächstes Jahr der zweite Teil erscheint!

Star Wars: Squadrons

14:42 Star Wars: Squadrons - Test-Video zur Weltraum-Action

Genre: Weltraum-Actions

Weltraum-Actions Entwickler: Motive Studios

Motive Studios Release: Oktober 2020

Oktober 2020 Preis und Rabatt: 2 Euro (95 Prozent Rabatt)

Valentin Aschenbrenner: Yooo, nur zwei schlappe Euro für ein richtig gutes und gar nicht mal so altes Star-Wars-Spiel? Dafür bekomme ich auf dem Münchner Weihnachtsmarkt nicht mal einen Kinderpunsch!

Okay, der mittlerweile nicht mehr vorhandene Support für Squadrons bringt definitiv nicht zu unterschätzende Nachteile mit sich, lasst mich also das Wichtigste für euch zusammenfassen: Die Motive Studios, die zuvor an der Entwicklung von Battlefront 2 beteiligt waren, haben mit Squadrons einen kleinen Überraschungs-Hit abgeliefert.

Zum Release Oktober 2020 konnte sich die anfängliche Skepsis aber schnell in Luft auflösen, denn Squadrons bietet nicht nur altbekanntes Multiplayer-Gedöns, sondern eine richtig coole Singleplayer-Kampagne.

Wer Spieleklassikern wie X-Wing: Alliance oder TIE Fighter hinterher trauerte, hat mit Squadrons endlich so etwas wie einen Nachfolger im Geiste bekommen. Gleichzeitig hat EA wider aller Erwartungen auf die üblichen Verdächtigen wie Mikrotransaktionen, Lootboxen, kostenpflichtigen DLCs verzichtet.

Und falls ihr im Besitz einer VR-Montur seid: Probiert das unbedingt damit aus! Unter einer Virtual-Reality-Brille sieht Squadrons fantastisch aus. Seid dabei jedoch gewarnt: Leider könnt ihr nur auf Maus und Tastatur und Controller zurückgreifen - dedizierte VR-Steuereinheiten werden nicht mehr unterstützt.

Außerdem berichten User in jüngeren Steam-Rezensionen von technischen Problemen, die teilweise sogar einen Spielstart verhindern. Falls ihr also zwei Euro riskiert, probiert erstmal aus, ob und wie das Spiel bei euch läuft und macht im Zweifel von der Steam-Rückgabefunktion Gebrauch.

Da Squadrons nie langfristigen Multiplayer-Support erhalten sollte, dürftet ihr auch Probleme haben, Verbündete und Widersacher in den Lobbys zu finden. Und wenn, dann bekommt ihr es wahrscheinlich mit ein paar knallharten Veteranen zu tun. Für einen Blick auf die Singleplayer-Kampagne lohnt es sich aber allemal, zwei Euro für Squadrons in die Hand zu nehmen.

Heroes of Might & Magic 3 HD-Edition

4:30 Heroes of Might & Magic 3 HD - Test-Video: Geniale Rundentaktik, gut gealtert?

Genre : Rundenstrategie

: Rundenstrategie Entwickler : Dotemu (Original: New World Computing)

: Dotemu (Original: New World Computing) Release : Januar 2015 (Original Februar 1999)

: Januar 2015 (Original Februar 1999) Preis und Rabatt: 4 Euro (75 Prozent Rabatt)

Martin Deppe: Vorsicht, wenn ihr gerne den Preis eines Spiels in Spielzeit umrechnet – dann könnte euer Handy-Taschenrechner nämlich implodieren. Mit Heroes 3 und seinen sieben Kampagnen seid ihr schon Dutzende Stunden mit Abenteuern, Bauen, Kämpfen und Helden-Leveln beschäftigt – ohne euch eine Sekunde zu langweilen!

Denn das Rundenstrategiespiel entfacht vom Start weg einen heftigen Sog: Hinter Monstergruppen locken Gold und Schatztruhen, überall funkeln Rohstoffe, ihr erobert Städte, rekrutiert frische Fantasytruppen, vom armen Pikenier-Piekser bis zu Schwarzen Drachen, Titanen und Erzengeln.

Heroes 3 ist das personifizierte »Nur noch eine Runde!«. Ich hab’s gerade erst wieder durchgespielt (allerdings kenne ich da mittlerweile auch jeden Busch mit Vornamen).

Und wenn ihr die Kampagnen und dutzende Einzelszenarios rum habt, gibt’s auch heute noch jede Menge Map-Nachschub von Fans, vor allem auf Drachenwald.net.

Einziger Wermutstropfen: In der HD-Version fehlen die beiden Addons Shadow of Death und Armageddon’s Blade. Falls ihr die beiden starken Erweiterungen auch spielen wollt, könnt ihr euch auf GOG.com die Complete Edition von Heroes of Might and Magic 3 holen – die kostet da momentan noch schlappere 2,79 Euro. Die ist zwar nicht in HD, aber dafür gibt's einen kostenlosen HD-Patch, zum Beispiel bei Nexus Mods.

Rage

1:38 Rage - Das Render-Intro des Shooters

Genre : Singleplayer-Shooter

: Singleplayer-Shooter Entwickler : id Software

: id Software Release : Oktober 2011

: Oktober 2011 Preis und Rabatt: 4 Euro, 60 Prozent Rabatt

Tillmann Bier: Ich habe eine Schwäche für postapokalyptische Settings. Das war wohl auch der Grund, warum ich mir vor vielen Jahren Rage gekauft habe, ohne irgendetwas über das Spiel zu wissen. Bis heute habe ich das allerdings nicht bereut, und den Shooter schon mindestens dreimal durchgespielt. Und beim Schreiben dieses Textes bekomme ich schon wieder Lust auf einen neuen Durchgang.

Was mich an Rage stets fasziniert hat, war die stimmungs- und stilvolle postapokalyptische Welt mit ihren an Mad Max erinnernden Wüstenlandschaften. Ich erkunde verlassene Fabriken, und teils richtig unheimlich, tote Städte, die von Mutanten verseucht sind, rase mit dem Auto durch staubige Canyons und besuche belebte Siedlungen.

Und obwohl der Shooter bereits über 12 Jahre alt ist, spielt er sich noch heute ziemlich gut, und sieht stellenweise immer noch beeindruckend aus. Im Verlauf der relativ kurzen Kampagne (in etwa 20 Stunden habt ihr alles gesehen) schalten wir nach und nach neue Waffen frei, die wir verbessern und mit verschiedenen Munitionsarten füttern.

Die einzige für mich nennenswerte Schwäche von Rage ist die Story: An sich ist sie zwar durchaus genießbar, das Ende lässt uns aber mit einem sehr unbefriedigenden Cliffhanger zurück. Wer das verschmerzen kann, sollte dem Shooter aber eine Chance geben.

Ryse: Son of Rome

Genre : Action

: Action Entwickler : Crytek

: Crytek Release : Oktober 2014

: Oktober 2014 Preis und Rabatt: 3,50 Euro, 65 Prozent Rabatt

Gerald Weßel: Ja, ich weiß. Ryse: Son of Rome ist mehr eine Grafikdemo mit einigen Sprenkeln an Gameplay als ein waschechtes Spiel. Aber das ist dennoch beeindruckend. Denn selbst beinahe zehn Jahre nach Release vermag der Titel grafisch dank seiner technischen Umsetzung sowie des gekonnten Artdesigns zu überzeugen.

Und selbst wenn der Titel spielerisch wenig bietet, ist er dank der besagten, gekonnten Umsetzung doch für einige Stunden lockeren Hack-and-Slash-Spaßes gut. Denn wie hier die Breitschwerter die Riemen der Barbarenrüstungen zerschneiden und die Kämpfe dank geschmeidiger Animationen trotz allen altbackenen Quicktime-Events wie aus einem Blockbuster entkommen wirken, kann auch noch Jahre später begeistern.

Deshalb: Wer auch nur ein wenig Spaß an actionreichem Geschnetzel vor historischer (locker interpretierter) Kulisse mit einer gehörigen Prise Patriotismus, Wut und Bombast hat, der oder die sollte sich Ryse: Son of Rome zumindest mal anschauen. Und dank der seit Release vergangenen Zeit sollten inzwischen auch die Allermeisten entsprechende Hardware ihr Eigen nennen, um alles auf Maximum drehen zu können.

Schlagt ihr im Steam Winter Sale zu, sobald alle Weihnachtsgeschenke ausgepackt sind? Habt ihr noch mehr spannende Angebote für weniger als 5 Euro erspäht? Teilt eure persönlichen Tipps gerne in den Kommentaren mit uns, wir und der Rest der Community freuen uns immer darüber!



Die GameStar-Redaktion wünscht euch an dieser Stelle nochmal viel Spaß beim Stöbern und erholsame Feiertage.