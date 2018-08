Supergirl - Die beliebte DC-Superheldin erhält einen neuen Kinofilm

Warner baut das DC Filmuniversum weiter aus und kündigt einen neuen Supergirl-Film an. Neben der gleichnamigen DC-Serie auf dem US-Sender CW, erobert nun die Cousine von Superman endlich auch wieder die große Leinwand. Jedoch wird der Film mit der Serie nichts zu tun haben, ähnlich wie schon bei The Flash als Serie und geplanten Kinofilm.

Wer die fliegende Superheldin vom Planeten Krypton im Film darstellen wird, steht noch nicht fest. Dafür hat Warner laut Deadline bereits mit der Suche nach einer Regisseurin begonnen.

Nach dem Kinoerfolg von Wonder Woman von Regisseurin Patty Jenkins, die derzeit das Sequel Wonder Woman 1984 mit Gal Gadot als Titelheldin dreht, möchte das Filmstudio künftig weitere Regisseurinnen verpflichten. Erst kürzlich wurde Ava DuVernay für den DC-Film New Gods verpflichtet, und Cathy Yan dreht Birds of Prey mit Margot Robbie als Harley Quinn, ein Spin-off zu Suicide Squad (2016). Zeitgleich läuft die Suche nach einer Regisseurin für den Batgirl-Film, nach Joss Whedons Rücktritt.

Kara Zor-El aka Supergirl wurde als Nebenfigur in den Superman Comics eingeführt und erhielt schließlich in den 1960er Jahre eine eigene Comic-Serie von Otto Binder. Bis heute gibt es einige und zum Teil unterschiedliche Supergirl-Comics, die eines gemeinsam haben: Die Tochter von Zor-El ist eine Cousine von Superman und kommt ebenfalls vom Planeten Krypton. Die junge blonde Heldin verfügt über ähnliche Superkräften wie Superman.

Einen ersten Supergirl Kinofilm aus dem Jahr 1984 mit Helen Slater als Titelheldin gibt es bereits. Doch der Erfolg blieb aus, trotz der beliebten Superman-Filme (1978 - 1987) mit Christopher Reeve . So verzichtete Warner auf weitere Filme mit der Superheldin. Dafür spielte die Figur in diversen Zeichentrickserien und Videospielen mit.

Nun soll Supergirl endlich auch ins DCEU neben Batman, Superman und Wonder Woman Einzug erhalten. Wann das genau sein wird, steht zu diesem frühen Zeitpunkt aber noch nicht fest.

Als nächstes kommt Aquaman im Dezember in die Kinos, gefolgt von Shazam!, einem Joker-Film und Wonder Woman 2 im nächsten Jahr. Darüber hat das Filmstudio eine Menge Ideen für weitere DC-Kinofilme, konkrete Pläne dazu gibt es aber noch nicht.

