The Acolyte enthüllt in Folge 8 wichtige Hinweise auf die wahre Identität von Qimir

Der mysteriöse »Meister«, alternativ »Fremder« oder Qimir genannt, spielt eine wichtige Rolle bei The Acolyte. Foto: Disney/Lucasfilm

Das Staffelfinale von The Acolyte hielt einige Überraschungen bereit. Zum ersten Mal in einer Star-Wars-Serie wurde etwa gezeigt, wie die Waffen der Sith entstehen. Zudem hatte ein berühmter Jedi einen Cameo-Auftritt. Allerdings ließ die achte Episode auch so manche Frage offen.

So blieb etwa die Identität des mysteriösen »Meisters« (gespielt von Manny Jacinto), alternativ »Fremder« genannt, bis zuletzt ein Rätsel. Zwar hatte Showrunnerin Leslye Headland bereits zuvor angekündigt, dass wichtige Fragen um diesen Charakter nicht in Staffel 1 geklärt werden (können). Dennoch gibt es im Staffelfinale einige Hinweise, auf die wir eingehen wollen.

Doch zunächst sei an dieser Stelle vor Story-Spoilern gewarnt! Falls ihr The Acolyte oder dessen achte Folge noch nicht gesehen habt und euch noch überraschen lassen wollt, solltet ihr nicht weiterlesen.

1:50 The Acolyte: Der neue Trailer zur Star-Wars-Serie zeigt einen Bösewicht wie aus einem Horrorfilm

Eindeutige Verbindungen zu den Jedi

Während der ersten Staffel von The Acolyte setzt der »Meister« alles daran, um seine Identität zu schützen. Das führt in der fünften Folge sogar dazu, dass er mehrere Jedi tötet und ein großes Blutbad anrichtet.

Es scheint so, als handelt es sich bei dem »Fremden« um Qimir. Ob das allerdings sein richtiger Name ist, bleibt zunächst ebenso unklar. Während der Serie wurden schon Hinweise gegeben, dass Qimir und die Jedi Vernestra Rwoh (Rebecca Henderson) eine gemeinsame Vergangenheit hatten.

Bereits in der sechsten Episode etwa erzählt er Osha (Amandla Stenberg), dass er einmal ein Jedi gewesen sei, ihn aber jemand »weggeworfen« habe. Er wird zudem still, als Osha andeutet, dass es sich dabei um seinen Jedi-Meister handelte.

In der achten Folge kommt Vernestra auf dem Planeten Brendok an und spürt sogleich die Anwesenheit von Qimir, weil der seinen Helm nicht trägt. Der Helm ist aus dem Metall Cortosis gefertigt, der seinen Träger von der Macht und der Wahrnehmung anderer abschottet. Als sie ihn bemerkt sagt sie im englischen Original »You«, was darauf schließen lässt, dass sie die Person kennt.

Zudem gibt die Jedi-Meisterin gegenüber Mae ganz offen zu, dass der »Fremde« ihr ehemaliger Schüler war, bevor er zum Bösen wurde. Laut Star-Wars-Kanon ist nur ein Padawan von Vernestra bekannt: Imri Cantaros. Möglicherweise hatte die Jedi-Meisterin aber noch weitere Schüler.

Das könnte auch die Narbe erklären, die Qimir auf seinem Rücken während der sechsten Folge entblößt. Diese könnte von einer Peitsche verursacht worden sein. Jedi-Meisterin Vernestra Rwoh benutzt eine solche Licht-Peitsche und könnte dem »Fremden« diese Wunde zugefügt haben – die Gründe dafür sind aber rätselhaft.

1:13 The Acolyte: Disney zeigt schon jetzt, wie die Kämpfe der neuen Star-Wars-Serie entstanden sind

Welche Rolle spielen die Sith?

Der Cameo-Auftritt von Darth Plagueis in der achten Folge wirft zudem Fragen auf, in welcher Beziehung er zu dem »Fremden« steht. Es besteht die Möglichkeit, dass Qimir der Schüler des Sith-Schurken ist – und damit gewissermaßen der Vorgänger von Palpatine.

Im Staffelfinale von The Acolyte kommt heraus, dass Osha und Mae ein und dieselbe Person sind und ihr Leben aus dem Nichts erschaffen wurde. Qimir weiß davon und das schlägt eine Brücke zu Plagueis, für den, ebenso wie für Palpatine, die Erschaffung von Leben aus dem Nichts ebenfalls ein zentrales Thema ist.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Plagueis und Qimir nicht mit- sondern gegeneinander arbeiten und Rivalen sind. Laut altem Kanon hatte der Meister von Plagueis, Darth Tenebrous zwei Schüler und verstieß damit gegen die Regel der Zwei.

Wenngleich der zweite Schüler Darth Venamis ein Bith war, Qimir aber eindeutig menschlich ist, könnte The Acolyte trotzdem die Geschichte von Plagueis, Tenebrous und Venamis aufnehmen. Das würde bedeuten, dass Plagueis und der »Fremde« in Zukunft aufeinandertreffen. Laut Prequel-Trilogie dürfte Qimir das aber nicht überleben.

Eine dritte Möglichkeit wäre, dass Qimir gar kein Sith ist, sondern ein Betrüger, der das nur vorgibt. Auch das würde Darth Plagueis auf den Plan rufen. Denn Qimir lief in der fünften Episode Gefahr aufzufliegen.

Nur unter größter Anstrengung konnte er seine Identität geheim halten. Die Sith müssen aber darum fürchten, enttarnt zu werden – was einen tausendjährigen Plan zunichte machen würde. Die »echten« Sith könnten also versuchen, Qimir zu stoppen.

Wie auch immer: Qimir, oder der »Fremde«, scheint eng verbunden mit der dunklen Seite der Macht. Das beweist alleine der Auftritt von Darth Plagueis im Staffelfinale. Und das macht diesen Charakter so wichtig für eine etwaige zweite Staffel.

Ob es die gibt, steht derzeit noch nicht fest. Einen Text zum aktuellen Stand einer Fortsetzung haben wir euch in die Linkbox gepackt.